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Военное обозрение

Нанесён ракетный удар по центру боевой подготовки десантных войск ВСУ в Житомире

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Источник изображения: topwar.ru

Из Житомира приходят сообщения о нанесении ракетного удара по одному из военных объектов. Такого рода информацию озвучивает «городской голова» Житомира Сергей Сухомлин в социальной сети.

По словам житомирского градоначальника, ракетой был нанесён удар по территории воинской части.

Тем временем в сети появляется более подробная информация о цели удара. Речь идёт о воинской части, в которой располагался личный состав, техника и вооружения 199-го центра боевой подготовки десантных войск ВСУ (вооружённых сил Украины).

На представленных кадрах можно увидеть результат прямого попадания ракеты в основной корпус центра боевой подготовки, существенно повреждённые другие строения на территории воинской части. По этой территории перемещаются несколько украинских военных в явной растерянности на счёт того, какие дальнейшие действия им предпринимать.

По некоторым данным, на территории этой части осуществлялся также приём групп наёмников из ряда иностранных государств с последующим их вовлечением в боевые действия на стороне киевского режима.

На данный момент о жертвах среди военнослужащих ВСУ и наёмников не сообщается.

Мэр Житомира после ракетного удара фактически открыл «охоту на ведьм» в городе, призвав местных жителей «искать диверсантов». И сам Сухомлин объявил, что двоих (якобы) диверсантов уже задержали. «Доказательством» он считает то, что на телефонах этих граждан были фотографии, на которых запечатлена воинская часть. Судя по всему, теперь любой украинец, которые ранее сфотографировал ту или иную воинскую часть в стране, может быть отнесён к «диверсантам» и привлечён к уголовной ответственности. Сухомлин утверждает, что «диверсантов в городе много» и что они якобы заброшены в Житомир извне.

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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