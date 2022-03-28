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Интерфакс-АВН

Центр Хруничева завершил разработку эскизного проекта модернизированной ракеты-носителя "Рокот" на основе МБР

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МБР РС-18
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Центр им Хруничева завершил разработку эскизного проекта модернизированной легкой ракеты "Рокот", создаваемой на основе межконтинентальной баллистической ракеты "РС-18", сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.

"За последние два года Центр Хруничева защитил три эскизных проекта. "Это темы "Амур" (ракета "Ангара" на космодроме Восточный), кислородно-водородный разгонный блок тяжелого класса, а также модернизация легкой ракеты "Рокот". По "Рокоту" уже разрабатываем конструкторскую документацию", - сказал Варочко в интервью официальному журналу "Роскосмоса" "Русский космос".

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе межконтинентальной была баллистической ракеты РС-18, изготовлена Центром имени М.В.Хруничева. Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения. 27 декабря прошлого года состоялся последний старт базовой версии ракеты "Рокот".

В настоящее время она модернизируется до версии "Рокот-М". Ранее заместитель генерального конструктора КБ "Салют" Михаил Аралкин сообщал, что основным отличием будет замена импортной (украинской) элементной базы на отечественную, разработки ведутся в инициативном порядке.

В марте прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что "модернизация ракетно-космического комплекса "Рокот" проводится в рамках государственного оборонного заказа за счет средств министерства обороны РФ с целью проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства с использованием конверсионной ракеты-носителя "Рокот", производство которой организовано с применением только отечественных компонентов".

Ряд СМИ со ссылкой на компанию Eurockot Launch Services GmbH сообщили о том, что первый пуск "Рокота-М" будет коммерческим. В Минобороны эту информацию опровергли.

В октябре 2018 года совместная российско-германская компания "Еврокот" (EUROCKOT), которая занималась пусками ракет легкого класса "Рокот", приостановила деятельность.

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ГКНПЦ Хруничева
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