Хуаньцю шибао (Китай): "тяжелые дни" Украины — "чудодейственная пилюля" для Вашингтона

Ключ к урегулированию конфликта на Украине находится в руках НАТО и США, но они бросают все силы на то, чтобы он продолжался как можно дольше, пишет "Хуаньцю шибао". Исход может быть следующим: Америка сколотит состояние, Европа дорого заплатит, а Украина истечет кровью, считает редакция газета. Читатели возмущены готовностью Киева быть "пушечным мясом".

Российско-украинский конфликт длится уже целый месяц. Миролюбивые люди во всем мире надеются, что этот кризис, которого можно было избежать, рано или поздно закончится. Однако США и НАТО, в руках которых находится ключ к его урегулированию, реальных шагов по деэскалации напряженности не делают. Наоборот, они продолжают нагнетать противоречия и обострять конфронтацию, создавая препятствия для переговоров между двумя сторонами.

Президент США Джо Байден в среду отбыл в Европу, чтобы принять участие в саммите НАТО, саммите G7 и заседании Совета Европы. По имеющимся данным, он будет работать с европейскими союзниками над координацией следующего этапа военной помощи Украине и объявит о новом пакете санкций против России. Очевидно, что Байден выбрал месячный рубеж российско-украинского кризиса, чтобы отправиться в Европу для проведения активного дипломатического наступления, но все "согласованные" действия только подливают масла в огонь.

В то же время Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, комментируя поездку американского президента в Европу, сказал, что "Украине предстоит непростое время", потому что "этот конфликт не закончится легко и быстро". Это не столько "умозаключение" Соединенных Штатов, сколько направление, тщательно продвигаемое Вашингтоном. Америка всей душой надеется, что этот кризис не закончится, чтобы максимально использовать его и извлечь из него геополитическую выгоду. Иными словами, то, что США хотят получить от российско-украинского кризиса — это чудодейственное снадобье от всех своих "болезней".

Таким образом, несмотря на то, что США и Европа кажутся очень сплоченными в своих действиях в это время, между двумя сторонами все сильнее углубляются существенные разногласия. В то время как Вашингтон одержим идеей затягивания российско-украинских переговоров, Европа хочет безопасности и стабильности. Сейчас в Европе звучит много антивоенных голосов, в которых слышится отчетливое неодобрение поставок Вашингтоном оружия на Украину. Все больше европейцев осознают, что практика слепой отправки оружия Киеву идет вразрез с преследуемыми ими целями безопасности. В результате жестких санкций Соединенные Штаты сколотят состояние, Европа же заплатит высокую цену, а Украина истечет кровью. Эти расчеты Вашингтона уже не спрятать.

Именно из-за этого Байдену приходится лично "успокаивать сердца людей", когда Европа начала колебаться. Нетрудно представить, что Вашингтон обязательно вытащит из кармана маленькие карточки вроде "Трансатлантическая дружба" и "Демократический альянс" и раздаст их союзникам в качестве пропусков в мировой VIP-клуб, даря иллюзорную "почетность" в обмен на высокие "членские взносы". Америка так и будет дальше оказывать сильное давление на нейтральные страны, не вступающие в "группу". С одной стороны, она критикует Индию за "непостоянство", а с другой, преувеличивает "угрозу миру" со стороны Китая — разве это не типичная бандитская тактика?

Как говорится, "отвязать колокольчик (с шеи тигра) должен тот, кто его привязал" (Обр. кто совершил ошибку, тому ее и исправлять. — Прим. ИноСМИ.): российско-украинский кризис является результатом обострения конфликта между США и Россией, и ключ к решению проблемы находится в руках Америки. Если Вашингтон действительно надеется, что "тяжелые дни" украинского народа должны как можно скорее закончиться, то почему он предпочел "согласовывать" поставки вооружения и санкции с Европой вместо прямого и открытого диалога с Россией? Ответ очевиден — Соединенные Штаты просто не хотят реальных мирных переговоров. Поэтому люди наблюдают такую ​​абсурдную картину: даже зная о выходе из конфликта, Вашингтон все равно топчется на месте, натирая до блеска табличку о том, что "проезд закрыт".

Продвигать гегемонию под видом "демократии" и зарабатывать деньги на войне под видом "миротворца" — Вашингтон всегда был хорош в подобных представлениях, но это не значит, что его действия будут вечно оставаться безнаказанными. Со временем люди будут видеть их суть все отчетливее. Развитие ситуации на Украине со временем станет еще одним доказательством образа Вашингтона как "разжигателя войны".

Редакционная статья

Комментарии китайских читателей

Ши_Цзяншуй

Кровь и слезы или быть пушечным мясом — это выбор Украины. Ешь горькие плоды, которые сама и посадила, и не делай вид, что весь мир тебе должен! Хозяин, перед которым ты отчаянно преклоняешь колени и лижешь его ботинки, не поможет тебе, так что перестань бить себя по лицу и заставлять других вас жалеть!

rS3THcE4

Этот конфликт не закончится легко и быстро, потому что так хотят Соединенные Штаты!

2DPzTP

Может быть, Байден хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы получить Нобелевскую премию мира? В конце концов, многие президенты США, развязавшие войны, потом ее получили.

FaN1KA

Принести в жертву Украину, разрушить Россию, захватить Европейский союз, запугать и подавить Китай и Индию и погрузить все в состояние хаоса — таковы геополитические расчеты Соединенных Штатов. Жаль, что Украина превратилась в пушечное мясо США и до сих пор не очнулась.

Шан_Гуаньчжэн

Соединенные Штаты в конце концов будут пригвождены историей к высочайшему позорному столбу и будут судимы!

Лин Кун

"Вашингтон всегда был очень хорош в представлениях по подмене понятий" — это прекрасное предложение. Если где-то в мире вспыхнул конфликт или начались беспорядки, стопроцентно к этому приложили руку Штаты.

SnzNdlEi

США давят на Китай и Индию, обвиняя во всех смертных грехах только из-за того, что мы не в блоке. Американцы — мировые хулиганы! Они были и остаются бандитами!

qqLiICfY

Сотни миллионов людей должны вспомнить теперь эту известную поговорку: Сущность империализма — война!

В верхней точке

Ключ к российско-украинской кризису в руках Вашингтона. Все это не закончится так легко. Больше всего страдает народ Украины. Мы искренне надеемся, что все это закончится как можно скорее и он будет жить мирно. В то же время мы должны также видеть важность информационной войны из-за этой напряженности. Если бы не мощная поддержка Северной Европы и США, кризис бы давно закончился. Развитие событий также напоминает нам о том, что очень важно уделять внимание информационным каналам и укреплять их.

Гибкий толстяк

Нынешние европейские страны — это просто кучка идиотов, все время пляшущих по указке мусорных Соединенных Штатов… Мировые войны начались в Европе, и она же получила самый большой урон, но ничего из этого не вынесла.

Я мой дедушка

Прошло всего 246 лет с момента основания Соединенных Штатов, и только 28 лет из них прошло без войн. НАТО, которым они руководят — это отряд убийц. За последние 20 или 30 лет они начали с Югославии и прошли весь путь до Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. Куда бы они ни пришли, повсюду остаются руины, а жизнь народа становится невыносимой. Сейчас они снова провоцируют разногласия между Россией и Украиной, без конца подливая масла в огонь.

4QEqvM

К сожалению, западные политики и президент Украины до сих пор относятся к США, как к лучшему союзнику на свете. Почему бы вам спокойно не подумать о том, сколько вы потеряли из-за этого кризиса?

SnzEi

Америка всегда больше всех зарабатывает на кризисах и беспорядках. Я никогда не понимал: почему за таким огромным хулиганом все еще кто-то следует?

Шум_ID_3078673

США всегда живут по законам военного времени.

1RkoAzdD

Конфликт России и Украины на самом деле является конфликтом России и США.

В Фуцзяне всегда солнечно

Стиль вождения у США как у коровы! Они сбивают все столбы на пути!

Господин Накано

Нехорошо загонять белого медведя в тупик.

CQVuDLQB

Европа должна объединиться с Россией, Украиной и Китаем, чтобы бойкотировать этих ужасных США!