В Саудовской Аравии заявили, что из-за атак со стороны хуситов могут возникнуть сложности с экспортом углеводородов на мировой рынок

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Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нанесение ракетных ударов по Саудовской Аравии. Как накануне сообщало «Военное обозрение», под удар попали два крупных объекта топливной инфраструктуры. Это нефтяной терминал в городе Джизан и предприятие по переработке газа в Янбу-эль-Бахре. После этого последовала целая серия новых ударов, для осуществления которых использовались беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что в общей сложности по территории Саудовской Аравии было нанесено не менее полутора десятков ударов, каждый из которых привёл к определённым разрушениям на объектах топливно-энергетического комплекса и военных объектах королевства. Среди прочего – объекты компании Saudi Aramco.

Полевые командиры хуситов заявили о том, что если Эр-Рияд думает, что удары на этом закончатся, то они ошибаются. Одновременно с этим был выдвинут ультиматум властям Саудовской Аравии. В нём говорится, что официальный Эр-Рияд должен принять меры по снятию всех видов блокады с Йемена, включая его портовую инфраструктуру. Лишь при выполнении этого условия ракетные удары по объектам саудовской нефтегазовой промышленности прекратятся.

В самой Саудовской Аравии на этом фоне заявили, что атаки на объекты топливно-энергетического комплекса могут уже в ближайшей перспективе привести к снижению способности Эр-Рияда выполнять контрактные обязательства по экспорту углеводородов на мировой рынок.

Тем временем мировые информагентства облетают кадры с горящими саудовскими терминалами после попадания в них ракет и беспилотников-«камикадзе».

Горящий нефтяной терминал после атаки в Джизане:

Другие кадры: