Американская разведка захотела прочитать мысли Путина, но оконфузилась

Sasapost (Египет): "война теней". История долгой борьбы между российской разведкой и ЦРУ

Всегда считалось, что российская разведка превосходит американскую, но неужели 24 февраля у ЦРУ получилось проникнуть в сознание Путина? – задается вопросом автор статьи. Примечательно, что в самих Штатах считают, что американская разведка оказалась в "трудном положении". Она предупреждала о якобы "российском нападении", но никакой точной информацией не располагала.

После окончания Второй мировой войны развернулось идеологическое, политическое и военное противостояние США и их союзников с одной стороны, и СССР и его союзников с другой, получившее название холодная война. В его основе лежала информационная война. "Золото" или "Секундомер" – одна из уникальных совместных операций американского ЦРУ и британской секретной разведывательной службы МИ-6. Она считается самой крупной операцией в этой информационной войне.

Американо-британские спецслужбы решили прорыть шпионский тоннель под Берлином глубиной 20 футов. Протяженность тоннеля, прорытого из Западного сектора Берлина в Восточный, составляла 1476 футов. В этой уникальной совместной операции участвовали тысячи американских и британских шпионов, которые намеревались подслушивать советские переговоры.

Но 22 апреля 1956 года после того, как американо-британские спецслужбы уже 11 месяцев и 11 дней прослушивали советские телефонные разговоры, Советский Союз сообщил международным СМИ, что обнаружил американский тоннель. Этот инцидент оставил позорное пятно на репутации американской и британской разведки. Более того, СССР с самого начала знал о всех действиях американцев, благодаря двойному агенту Джорджу Блейку.

Информационная война продолжалась со времен Второй мировой войны и до сегодняшнего дня. Всегда считалось, что российская разведка превосходит американскую, однако, согласно статье Джулиана Барнса и Дэвида Э. Сэнгера, опубликованной в газете The New York Times, американская разведка недавно превзошла российские спецслужбы. По их словам, американской разведке удалось прочитать мысли Путина и устранить элемент неожиданности. Это одно из самых поразительных событий в украинском кризисе. Кроме того, после громких провалов американской спецслужбы за последние несколько десятилетий, точность новых разведданных укрепила авторитет ЦРУ как внутри страны, так и за рубежом.

ЦРУ проникло в сознание Путина?

Несколько официальных лиц из администрации США заявили о "победе разведки", когда 24 февраля 2022 года началась российская военная операция на Украине.

Это возродило доверие к американской разведке как внутри страны, так и за рубежом. Но действительно ли разведывательное сообщество США одержало победу над своим российским противником? ЦРУ проникло в сознание Путина?

В начале 2021 года американское издание The Washington Post, ссылаясь на данные разведки США, сообщило о потенциальном "военном вторжении" России на Украину в начале 2022 года. Американский анализ ее планов был основан на спутниковых снимках, на которых были видны недавно прибывшие подразделения российских вооруженных сил в различные места вдоль украинской границы.

Американская администрация поверила разведданным ЦРУ. В отчетах, просочившихся в СМИ, также говорилось, что они были собраны несколькими способами, но источники не раскрывались.

Французская газета Le Figaro утверждала: разведданные, полученные американцами и англичанами, которые тесно сотрудничают в рамках разведывательного альянса "Пять глаз", являются просто необработанной информацией, собранной благодаря спутникам, фотографиям и прослушке.

Как заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели. Кроме того, по его словам, неоднозначное поведение Кремля и отсутствие точной информации у американской разведки поставило Вашингтон в "затруднительное положение". Наконец, они активно подвергались жестким насмешкам со стороны русских.

Президент США Джо Байден назвал 16 февраля 2022 года датой "вторжения" России на Украину. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Ранее американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором утверждалось, что Россия "может напасть на Украину" 15 февраля. Однако эти прогнозы не оправдались, а союзники Вашингтона по НАТО подвергли сомнению данные американской разведки.

Как сообщалось, европейцы располагали информацией, отличной от данных американских спецслужб. Но различные даты якобы начала российской спецоперации говорят об отказе президента США Джо Байдена брать свои слова назад, что неявно говорит о его капитуляции. Кроме того, по его словам, "только Путин знает дату начала спецоперации".

Непопулярная история: превзошла ли российская разведка американскую?

Разведывательное сообщество США – это группа крупнейших в мире агентств, отвечающая за сбор разведывательных данных. Оно состоит из 18 отдельных правительственных учреждений США с более чем 200 000 сотрудниками и бюджетом в 85,8 миллиарда долларов. Оно также имеет заметные пятна на репутации, возникшие после Второй мировой войны. Речь идет о планах свержения режима Фиделя Кастро на Кубе в 1961 году.

Особенно ярким оказались провалы разведки, когда коммунистические силы в Северном Вьетнаме застали Соединенные Штаты врасплох, начав крупную и скоординированную атаку на Южный Вьетнам в 1968 году, а также когда вспыхнула иранская революция в 1979 году и произошел захват американского посольства. Нельзя не вспомнить неспособность предвидеть появление СССР в Афганистане в 1979 году, ядерные испытания в Индии в 1998 году и теракты 11 сентября 2001 года. Наконец, провальной можно считать работу разведки перед вторжением в Ирак в 2003 году, когда была обнародована недостоверная информация, послужившая предлогом для начала войны.

Недавним промахом американской разведки стала неспособность ЦРУ рассчитать, насколько быстро вооруженные силы Афганистана потерпят поражение в августе 2021 года. Кульминацией после внешних неудач стала волна внутренней критики ведомства после того, как в 2013 году Эдвард Сноуден обнародовал сведения, свидетельствующие о шпионаже американской разведки в отношении своих граждан.

С другой стороны, российская разведка активно работала, прокладывая путь для реализации политики Кремля на мировой арене. Ранее The New York Times опубликовала сообщение американской разведслужбы, где указывается на неспособность агентов успешно работать во враждебных Соединенным Штатам странах, таких как Россия и Китай, ввиду чего узнать о планах Путина не представляется возможным.

Кроме того, письмо было призвано предупредить все штаб-квартиры и базы ЦРУ по всему миру о вызывающем тревогу увеличении числа арестованных, убитых или перевербованных агентов из Соединенных Штатов.

Так, за последние годы спецслужбы таких враждебных государств, как Россия, Китай, Иран и Пакистан, начали активную работу по слежке за информаторами ЦРУ, и в ряде случаев им удалось завербовать их в качестве двойных агентов.

Как признала американская спецслужба, вербовка агентов превратилась в рискованное дело, а сама работа разведки серьезно осложнилась ввиду множества проблем, включая неэффективные методы шпионажа, чрезмерное полагание на роль информаторов, принижение значения иностранных разведывательных служб и поспешная вербовка информаторов без уделения должного внимания потенциальным рискам со стороны враждебных спецслужб. Путин неоднократно хвастался кампанией по "ликвидации" агентов американской разведки, как например, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в России в прошлом году.

Согласно докладу службы внешней разведки Эстонии за 2022 год, где была представлена подробная информация о работе российских спецслужб и угрозе для Запада, исходящей от Москвы и Пекина, агенты российской разведки превосходят своих коллег в других странах. В частности, они не довольствуются сбором военной информации, считая не менее важными сведения в области экономики, политики, технологий и экологии в целевых районах.

Как подчеркивают авторы, основной задачей деятельности российских разведчиков является подготовка и обеспечение российских военных операций за рубежом с использованием оперативно-тактической информации, собранной о стране-мишени. Благодаря полученным сведениям об обстановке и дислокации вооруженных сил вырисовывается картина о целевых странах, особенно тех, которые имеют отношение к НАТО.