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Газета.ru

«США еще способны на химическую атаку, а Россия уже нет»

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Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии
Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте "Кизнер" в Удмуртии.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА "Новости"

Бывший сотрудник ФУБХУХО объяснил, почему Москва не может применить химическое оружие

США и их союзники по НАТО готовятся к возможным инцидентам с применением химического оружия, которые якобы может устроить Россия, сообщает агентство Bloomberg. «Газета.Ru» разбиралась, сколько химического оружия осталось у России и США на сегодняшний день.

Представитель Госдепа Нэд Прайс ранее заявил, что Россия «может использовать химическое оружие в ходе военной операции на Украине».

«Мы знаем историю Кремля. Это правительство, которое использовало запрещенные химические вещества. Они поддерживают жестокий режим [сирийского президента Башара] Асада, который использовал запрещенные химические вещества против своих граждан. Так что мы знаем, к чему это правительство может прибегнуть», - сказал Прайс.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что «американцы не удосужились привести ни одного доказательства, это просто очередная попытка демонизировать нашу страну».

Ранее издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщило о формировании Белым домом команды, разрабатывающей сценарии ответных действий на случай, если Россия прибегнет к ядерному, химическому или биологическому оружию.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не нуждается в применении химического или биологического оружия. Он подчеркнул, что обвинения в адрес РФ в возможном его применении являются «невообразимыми и недостойными».

«В 1972 году была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Сейчас ее участниками являются 183 государства. В 1997 году была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. На данный момент ее участниками являются 190 стран, не ратифицировали ее Мьянма и Израиль, не подписали - Ангола, Северная Корея, Египет и Южный Судан», - рассказал «Газете.Ru» доктор химических наук, полковник в отставке, бывший сотрудник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО) Виталий Мальцев.

Мальцев напомнил, что именно Россия в свое время была инициатором заключения конвенции о запрещении химического оружия.

«Согласно этой конвенции, Россия ликвидировала химическое оружие. Его у нас нет - это фактическое состояние дел», - рассказал «Газете.Ru» военный химик, эксперт комитета по обороне Госдумы, один из создателей отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

Ученый напомнил, что на территории России до уничтожения химоружия в семи арсеналах хранилось 40000 тонн боевых отравляющих веществ. Их уничтожение происходило в четыре этапа.

«В апреле 2003 года по окончании первого этапа федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» было уничтожено 400 тонн отравляющих веществ. На втором этапе, в апреле 2007 года, уничтожили 8000 тонн отравляющих веществ. В ноябре 2009 года уничтожили еще 18000 тонн. Заключительный этап ликвидации химоружия состоялся в 2017 году - все 40000 тонн были утилизованы. США же оставили примерно 25% имеющихся у них объемов химического оружия, это очень много и это - самые современные вещества», - заявил Ринк.

Виталий Мальцев, в свою очередь отметил, что на сегодняшний день полностью уничтожили свои запасы химического оружия лишь четыре страны из тех, которые им обладали. По его словам, в этот список входят Албания, Южная Корея, Индия и Россия.

«Американцы много раз обещали уничтожить свое химическое оружие. Но всякий раз конечная дата откладывалась. В последний раз они обещали уничтожить все свое химическое оружие к 2023 году, до этого - к 2019 году, еще раньше - к 2015 году. У России наоборот. Мы должны были уничтожить оружие в 2020 году, а уничтожили уже в 2017 году. Это произошло в удмуртском Кизнере - под телекамеры, почти в прямом эфире. С тех пор оружия у нас нет. Тогда нам все аплодировали и в ООН, и в Европе. Таким образом, США сегодня еще способны на химическую атаку, а Россия - уже нет», - резюмировал Мальцев.


Ирина Альшева

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