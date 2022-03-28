Число армянских военных, погибших в Карабахе в результате ударов азербайджанских беспилотников "Байрактар", выросло до трех

Ереван/Баку. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Трое военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики погибли в результате применения Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

"Днем 25 марта ВС Азербайджана продолжили нарушения режима перемирия, применяя кроме стрелкового оружия также ударные беспилотники Bayraktar TB-2. В результате обстрелов погибли трое контрактных военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха", - сообщило Минобороны непризнанной НКР.

Ранее в пятницу Минобороны НКР сообщало о двоих погибших.

Между тем, омбудсмен НКР сообщил о ранении 14 военнослужащих.

Ранее пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что армия Азербайджана в ночь на пятницу применила ударные беспилотники.

В МИД Армении накануне сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сообщил в пятницу, что село Парух оказалось в тылу азербайджанской стороны. "ВС Азербайджана применили ударные беспилотники "Байрактар", нанесли удары по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха", - заявил Агаджанян.