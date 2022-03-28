Войти
Интерфакс-АВН

Число армянских военных, погибших в Карабахе в результате ударов азербайджанских беспилотников "Байрактар", выросло до трех

660
0
-1
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Ереван/Баку. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Трое военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики погибли в результате применения Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar TB-2.

"Днем 25 марта ВС Азербайджана продолжили нарушения режима перемирия, применяя кроме стрелкового оружия также ударные беспилотники Bayraktar TB-2. В результате обстрелов погибли трое контрактных военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха", - сообщило Минобороны непризнанной НКР.

Ранее в пятницу Минобороны НКР сообщало о двоих погибших.

Между тем, омбудсмен НКР сообщил о ранении 14 военнослужащих.

Ранее пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что армия Азербайджана в ночь на пятницу применила ударные беспилотники.

В МИД Армении накануне сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух в Аскеранском районе НКР.

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сообщил в пятницу, что село Парух оказалось в тылу азербайджанской стороны. "ВС Азербайджана применили ударные беспилотники "Байрактар", нанесли удары по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха", - заявил Агаджанян.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.10.2020
Чего добилась система С-300 в Нагорном Карабахе
15.10.2020
News.am (Армения): премьер-министр Армении выступил с видеообращением
09.10.2020
Newsweek (США): беспилотники Азербайджана показывают, как выглядит война будущего
30.09.2020
Дуга огня и смут
20.07.2020
Минобороны Армении заявляет об уничтожении трех танков противника в период обострения на границе с Азербайджаном
05.02.2020
Карабах на троих
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол