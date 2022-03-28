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В Минобороны РФ озвучили новые цифры потерь ВС РФ на Украине

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны РФ привело данные по потерям в ходе спецоперации на Украине - погибли 1 тыс. 351 человек.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения», - сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской на брифинге.

«Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - сказал Рудской.

Также отмечалось, что то из находившихся на 24 февраля в боевом составе Украина потеряла 1587 танков и других бронемашин из 2416, 112 военных самолетов из 152, 75 вертолётов из 149, 35 беспилотников Bayraktar из 36, 148 комплексов «Бук-М1» и С-300 из 180; 117 РЛС различного назначения из 300.

Кроме того, поражено 16 основных военных аэродромов, ликвидировано 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов украинской военной техники.

Также он сообщил, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины составили 14 тыс. военных, ещё около 16 тыс. — санитарные потери.

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