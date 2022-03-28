Россия передала Луганской народной республике трофейное вооружение и технику ВСУ

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Российское Минобороны передало народным республикам очередную партию трофейного вооружения и техники, захваченной в боях с украинской армией. О получении техники сегодня сообщила пресс-служба НМ ЛНР.

Как сообщили в Луганске, военнослужащие республики получили танк, боевые бронированные машины, БМП, САУ, ЗРК "Оса", а также британский броневик Saхon и британские ПТУР NLAW. Часть техники находится в процессе восстановления, а часть находится уже в исправном состоянии, эта техника и вооружения в ближайшее время отправится на фронт, но уже освобождая территорию республики.

В подразделения Народной милиции ЛНР министерством обороны России были переданы многочисленные образцы украинского и зарубежного производства. Часть техники находится в процессе восстановления, ряд образцов в боевой готовности, и все они встанут в строй Народной милиции и будут выполнять задачи по предназначению, то есть по освобождению территорий ЛНР

- заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской во время брифинга в Минобороны сообщил, что все вооружение и техника, захваченные у ВСУ, передаются народным республикам Донбасса. С начала военной операции на Украине республикам уже переданы 113 танков и других боевых бронированных машин, 138 единиц ПТРК Javelin и 67 гранатометов NLAW и другое трофейное вооружение.

На сегодняшний день подразделения НМ ЛНР освободили 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. НМ ДНР взято под контроль 54% территории, продолжается освобождение города Мариуполь.