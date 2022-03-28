Боевые потери и трудные переговоры. 30-й день операции на Украине

В Минобороны России сообщили, что "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Переговоры между Москвой и Киевом продолжаются, но идут трудно, заявил в пятницу глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. Стороны ведут диалог в режиме видеоконференции ежедневно в формате рабочих групп и два-три раза в неделю между главами делегаций. По второстепенным вопросам позиции сближаются, но по главным политическим темам подвижек нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, "в целом основные задачи первого этапа операции выполнены". Существенное снижение украинского военного потенциала позволяет сосредоточить основные усилия на главной цели - освобождении Донбасса, а операция продолжится до "полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим".

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Ход операции

За восемь лет вооруженные силы Украины создали в районе ЛНР и ДНР глубокоэшелонированную, хорошо укрепленную полосу обороны, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Поэтому для минимизации потерь среди военнослужащих России, ЛНР и ДНР ведению наступательных действий предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам.

За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за месяц военных действий составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные, заявил Рудской.

Российское вооружение в ходе спецоперации на Украине показало высокую точность, надежность, возможность оперативного применения. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по мостам через реки. Все 127 мостов в районах боевых действий взорваны украинскими националистами для сдерживания наступления российских войск.

Рудской сообщил также, что на стороне националистов воюют 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Более 23 тыс. иностранных граждан из 37 стран выразили готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР, но республики заявили, что будут защищать свою землю сами. Кроме того, в Минобороны РФ поступает большое количество обращений от граждан России, желающих принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма.

Киев саморазоблачается

Члены украинской делегации не скрывают, что согласовывают все свои переговорные позиции с зарубежными советниками, заявил Владимир Мединский. Он назвал такую позицию "достаточно откровенной" и "саморазоблачительной".

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не собираются оказывать давление на Украину, чтобы подтолкнуть ее к каким-то конкретным дипломатическим договоренностям с Россией. Он сообщил, что Франция, Германия и Израиль имеют "некоторую коммуникацию" с российской стороной. США "напрямую не участвуют в этих переговорах", но поддерживают тесный контакт с украинскими коллегами, а также с теми странами, которые "говорят с обеими сторонами".

Оружие и миротворцы НАТО

США работают с партнерами в Европе и других регионах над поставкой Украине современных систем противовоздушной обороны (ПВО), а также обсуждают с союзниками перспективы предоставления Киеву средств прибрежной обороны, в том числе противокорабельных ракет, сообщил Джейк Салливан. Он заявил, что Вашингтон продолжит вести консультации с украинской стороной относительно того, какие вооружения США и их союзники могут предоставить Киеву, что "будет эффективным, каково соотношение "выгоды - издержки" при предоставлении любой конкретной системы".

При этом Салливан отметил, что США и Европа практически не обсуждают предложение Польши направить на Украину миротворческую миссию НАТО. Он сказал, что "не знает", затронет ли эту тему президент Польши Анджей Дуда на предстоящих переговорах с американским коллегой, но если затронет, Джо Байден "его выслушает".

Экономические последствия

Доходы от туризма в мире могут сократиться на $14 млрд, если конфликт вокруг Украины затянется, сообщили в пятницу во Всемирной туристской организации ООН.

Специальная военная операция РФ на Украине приведет к сокращению итальянского экспорта в Россию на 15%, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он добавил, что в настоящее время в ЕС идет работа над очередным пакетом антироссийских санкций. "Понятно, что некоторые страны более чувствительны к [вопросу санкций в области] нефти и газа, но <...> мы считаем, что вето не должно быть, потому что санкции - единственный мирный инструмент, который у нас есть, чтобы остановить эту войну", - сказал министр.

По данным агентства Reuters, китайская нефтегазовая компания Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимическую промышленность России и сбыт российского газа в Китае. По данным источников агентства, решение временно отказаться от инвестиций, по разным оценкам достигающих $500 млн, мотивировано нежеланием попасть под санкции стран Запада.

На этом фоне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять у себя те мировые компании, которые выходят с российского рынка.