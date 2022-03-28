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ЦАМТО

Минобороны Индии определило 23 перспективных проекта НИОКР

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Модель прототипа гиперзвукового самолета
Модель индийского прототипа гиперзвукового самолета.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны Индии определило и утвердило в общей сложности 23 перспективных проекта, включая гиперзвуковые планирующие аппараты, оружие направленной энергии и легкий танк, для разработки в ближайшей перспективе.

Как сообщает блог Adithya на ресурсе Overtdefense.com, все 23 проекта предложены в рамках четырех существующих "маршрутов" НИОКР в соответствии с "Процедурой оборонных закупок 2020". Это модели Make-I, Make-II, Special Purpose Vehicle (SPV) и iDEX.

Категории "Make" направлены на достижение самообеспечения за счет более широкого участия индийской промышленности. Для проектов в рамках модели Make-I Минобороны Индии предоставит финансовую поддержку до 70% от общей стоимости разработки прототипа, в то время как Make-II не предполагает финансирования. В рамках модели SPV частный сектор будет поощряться в проектировании и разработке военных платформ и оборудования в сотрудничестве с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и другими организациями. В рамках модели iDEX привлекаются и реализуются проекты для "стартапов" и небольших производств.

Перечень 14 проектов в рамках модели Make-I: гиперзвуковые планирующие аппараты (HGV – hypersonic glide vehicles), оружие направленной энергии (DEW – directed energy weapons; электромагнитное и лазерное мощностью более 300 кВт), морская корабельная беспилотная авиационная система (NSUAS – Naval Shipborne Unmanned Aerial System), легкий танк, "самовосстанавливающиеся минные поля", беспилотный автономный наземный роботизированный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ), 127-мм морское орудие, 127-мм управляемый снаряд, электрические установки (двигатели) для кораблей, бортовая система РЭБ дальнего действия, литий-ионные и литий-серные элементы, системы связи, бортовая электронно-оптическая капсула, инфраструктура "Plug and Play" для экстремальных высот (имеются в виду высотные БЛА и спутники).

В рамках модели Make-II перечислены следующие платформы: системы борьбы с постановщиками помех, тренажер для вертолетов AH-64 "Апач" и CH-47 "Чинук", носимое роботизированное оборудование для обслуживания самолетов, интегрированная система наблюдения и наведения для механизированных сил и автономных боевых машин.

В рамках модели SPV упомянуты высотные беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета (класс HALE) и многоцелевой вертолет IMRH (Indian Multi-Role Helicopter).

Модель iDEX предлагает разработку низкоорбитальных псевдоспутников.

Многие из перечисленных платформ уже разрабатываются без использования вышеназванных четырех программ. К примеру, DRDO и Larsen & Toubro сотрудничают по программе разработки легкого танка на базе гаубицы К-9, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) разрабатывает вертолет IMRH и БЛА вертолетного типа (RUAV).

Как отмечает блог Adithya, многие из заявленных проектов, в случае их реализации, окажутся крупным прорывом для Индии.

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Страны
Индия
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
Компании
DRDO
HAL
Проекты
AI
БПЛА
ГЗЛА
РТК
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