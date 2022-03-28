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Названы самые уязвимые сферы российских технологий

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Эльбрус
Эльбрус.
Источник изображения: habr.com

В России существуют сферы технологий, которые можно считать наиболее уязвимыми и сложными для импортозамещения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Директор Института системного программирования РАН, академик Арутюн Аветисян в разговоре с журналистами назвал самые уязвимые сферы российских технологий. В первую очередь к ним можно отнести заводы по производству микроэлектроники и микросхем. Также «слабым местом» считаются САПР (системы автоматизированного проектирования). «Сейчас даже при проектировании отечественного процессора "Эльбрус" используются иностранные САПРы», — заключил академик.

Уязвимым местом в прикладном ПО специалист назвал BIM-технологии (Building Information Modeling). «Это технологии моделирования процессов и продуктов в архитектуре, строительстве, инженерии инфраструктуры и управлении сооружениями. То есть когда все вокруг разрабатывается сначала в цифровом виде, чтобы можно было понять, как оно поведет себя в тех или иных пространственно-временных условиях», — заметил Арутюн Аветисян.

Эксперт подчеркнул, что провести импортозамещение всего невозможно: «Никакая страна в мире на сегодняшнем этапе развития технологий это сделать не сможет». По его словам, в настоящий момент стоит задача обеспечить России технологическую независимость.

В конце марта стало известно, что в России на фоне санкций вырос спрос на отечественный софт. Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что для каждой зарубежной программы можно подобрать аналоги.

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Страны
Россия
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