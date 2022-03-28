Швеция поставит Украине дополнительные гранатометы AT4

ЦАМТО, 25 марта. Согласно информации, опубликованной 23 марта на сайте Hallands Nyheter, министр обороны Швеции Петер Хультквист объявил о поставке Украине второй партии противотанковых гранатометов AT4 в количестве 5000 ед.

Кроме того, ВС Украины получат оборудование для разминирования. Общая стоимость пакета военной помощи составит 205 млн. шведских крон (около 20 млн. евро): 185 млн. шведских крон за гранатометы и 20 млн. шведских крон за системы разминирования.

По заявлению министра обороны, Швеция направляет в Украину противотанковые гранатометы AT4 (шведское обозначение Pansarskott m/86), поскольку они являются активом, которой в настоящее время не слишком важен для ВС Швеции, и, кроме того, легко восполняется. При этом обороноспособность Швеции, по оценке местных экспертов, не пострадает, поскольку "большая часть российской армии в настоящее время занята в боевых действиях на Украине".

Это подтверждает ранее высказанное мнение о том, что Запад готов вести борьбу с РФ чужими руками "до последнего украинца", подбрасывая "дрова в костер войны".

В феврале 2022 года Швеция уже одобрила поставку Украине 5000 противотанковых гранатометов АТ4, 135000 пайков, 5000 шлемов и 5000 бронежилетов.

AT4 – легкий предварительно снаряженный одноразовый 84-мм гранатомет, который может оснащаться выстрелами различных типов и применяться для поражения бронетехники, авиатехники, кораблей, укрепленных сооружений и живой силы противника, в т.ч. ночью. Пуск может осуществляться из помещений ограниченной площади. К примеру, эффективная дальность стрельбы версии AT4 CS HP – 20-300 м, бронепробиваемость – 500 мм. С момента разработки в середине 1980-х годов Saab продала гранатометы AT4 вооруженным силам более 15 стран мира.

Как заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, кроме вышеперечисленных систем вооружений, в начале марта Украина представила правительству Швеции дополнительный список необходимых вооружений в который, в частности, вошли противотанковые ракетные комплексы NLAW (шведское обозначение Robot 57 – Rb57), ЗРК ближнего действия RBS-70 (Robotsystem 70) и RBS-90, а также различные противотанковые мины.