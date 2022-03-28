Минобороны РФ: тяжелейший гуманитарный кризис в Донбассе предшествовал началу спецоперации

Как отметил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, за восемь лет применением тяжелых видов вооружений со стороны Украины полностью уничтожены 19,5% и разрушено со значительными повреждениями до 37% инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Тяжелейший гуманитарный кризис протяженностью в 8 лет предшествовал началу специальной военной операции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Специальной военной операции на Украине с соответствующими целями и задачами предшествовал восьмилетний период тяжелейшей гуманитарной катастрофы на Донбассе, жертвами нарушений прав человека стали более шести с половиной миллионов граждан, количество погибших составило свыше 14 с половиной тысяч человек", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

По его словам, "в результате практически ежедневных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов разрушено 4 115 и повреждено 55 310 объектов инфраструктуры, включая жилые дома, образовательные учреждения, больницы и многие другие социально значимые объекты".

"За эти восемь лет применением тяжелых видов вооружений со стороны Украины полностью уничтожены 19,5% и разрушено со значительными повреждениями до 37% инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что "с апреля 2014 года по февраль 2022 года только на территорию Российской Федерации вынужденно переселились 1 млн 451 тысяча 304 беженца".

"По причине резкого обострения обстановки, повышения интенсивности обстрелов территории Донбасса в период с 18 по 23 февраля текущего года количество беженцев резко выросло. За эти шесть дней границу России пересекли 106 тысяч 946 человек. Оставшаяся часть населения, а это 3 млн 600 тысяч 940 человек, среди них мирные люди преимущественно старшего поколения, дети, женщины, отдельные группы социально незащищенных граждан, продолжали находиться под ежедневными обстрелами в подвалах без всяких элементарных условий для жизни - без воды, тепла, электричества, продуктов питания и медикаментов", - сказал Мизинцев.

Безразличие Запада

Как отметил начальник Национального центра управления обороной, в этот период, равный по продолжительности двум срокам Великой Отечественной войны, "каждый день нес многочисленные жертвы".

"При этом, - продолжил Мизинцев, - страны так называемого цивилизованного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки все это намеренно умалчивали, проявляя полное безразличие к судьбам миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик".

"В условиях этого тяжелейшего гуманитарного кризиса на Донбассе и началась специальная военная операция", - констатировал Мизинцев.