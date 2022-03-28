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ЦАМТО

В рамках специальной военной операции широко задействованы разведывательно-ударные вертолеты Ка-52

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Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине
Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 25 марта. Полеты разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 проходят на предельно малых высотах, что требует от летчиков максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку.

При этом современные бортовые комплексы обороны помогают экипажам вертолетов своевременно применять защиту от ПЗРК. Широкий спектр авиационных средств поражения вертолетов позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших дальностях в дневное и ночное время суток.

Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, в т.ч. с гуманитарным грузом, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ привел рассказ командира ведущего экипажа Ка-52 военного летчика Михаила об одном из боевых вылетов.

В ходе выполнения одного из полетных заданий экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов.

"Вывел группу вертолетов на заданный рубеж. Выполнили атаку управляемыми ракетами. Далее мной было принято решение изменить позицию, и нанести также атаку по ротно-опорному пункту противника, где было скопление легкобронированной техники, включая БТР, бронемашины и живая сила, с применением неуправляемых авиационных ракет. Все цели были уничтожены, тем самым мы не дали работать на данном направлении противнику по нашей батальонно-тактической группе. Особенность заключалась в том, что был туман и плохая видимость. Но чувство того, что если я не выполню задачу, то погибнут люди, подталкивало отработать по полной, чтобы люди были живы, и наша армия продвигалась дальше".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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