В Минобороны РФ заявили, что почти полностью уничтожены украинские ВВС

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что полностью перестали существовать военно-морские силы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.