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ТАСС

В Минобороны заявили, что украинские пленные содержатся в достойных условиях

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Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона грубо нарушает гуманные нормы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Попавшие в плен украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

"Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по данному вопросу организовано", - добавил он.

Власти Украины грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях к обращению с военнопленными, заявил Мизинцев.

"Украинские власти на общем фоне беспредела, повсеместно царящего на Украине, грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - сказал он.

"Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным", - добавил Мизинцев.

РФ организовала взаимодействие с МККК по вопросу украинских военнопленных.

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Россия
Украина
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