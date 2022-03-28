Генштаб: Россия немедленно отреагирует на попытки закрыть небо над Украиной

Наша страна незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он напомнил, что отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. "Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - пообещал генерал.

Он также прокомментировал различную позицию стран НАТО по ситуации на Украине. С одной стороны, звучат заверения лидеров Альянса о невмешательстве в конфликт. С другой, западные государства, в том числе члены НАТО, оказывают военную помощь киевскому режиму.

В Генштабе РФ назвали поставки западными странами вооружений Киеву "огромной ошибкой". Это, считает Рудской, "затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции".

Подлинной целью таких поставок, уверен генерал, является не поддержка Украины, а втягивание ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца".

Юрий Гаврилов