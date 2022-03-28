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Российская газета

Генштаб: Россия немедленно отреагирует на попытки закрыть небо над Украиной

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Сергей Рудской
Сергей Рудской.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Наша страна незамедлительно отреагирует на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он напомнил, что отдельные государства-члены Североатлантического альянса предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. "Обращаю внимание, что на такие попытки Вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом", - пообещал генерал.

Он также прокомментировал различную позицию стран НАТО по ситуации на Украине. С одной стороны, звучат заверения лидеров Альянса о невмешательстве в конфликт. С другой, западные государства, в том числе члены НАТО, оказывают военную помощь киевскому режиму.

В Генштабе РФ назвали поставки западными странами вооружений Киеву "огромной ошибкой". Это, считает Рудской, "затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции".

Подлинной целью таких поставок, уверен генерал, является не поддержка Украины, а втягивание ее в длительный военный конфликт "до последнего украинца".


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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