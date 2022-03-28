Генштаб РФ: Более 23 тысяч добровольцев из разных стран хотели помочь Донбассу

Более 23 тысяч добровольцев из России и других стран выразили желание принять участие в военной операции на Украине. Но руководство Луганской и Донецкой народных республик отказались принять их помощь. Об этом рассказал в пятницу на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, поступает большое количество обращений от граждан РФ, которые хотят принять участие в специальной военной операции по освобождению Украины от нацизма. "Выразили готовность сражаться на стороне народных республик и более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами, поскольку сил и средств у них достаточно", - заявил генерал Рудской.

Недавно "РГ" сообщала, что глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видеообращение, адресованное всем тем, кто хочет прийти на помощь жителям Донбасса и с оружием в руках помочь им противостоять врагу. По его словам, республика сама справится с освобождением своей территории от украинских националистов.

"У нас есть все возможности собственными силами и при огневой поддержке Вооруженных сил России, справиться с тем, чтобы продвигаться и освобождать территории Донецкой республики", - пояснял лидер ДНР.

Ранее сегодня сообщалось, что для участия в боевых действиях на стороне киевского режима на Украину прибыли более 6,5 тысячи иностранных наемников 62 государств.

Иван Петров