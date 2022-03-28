Генштаб: Высокоточными ударами поражено 30 ключевых украинских военных предприятий

Вооруженные силы РФ выводят из строя высокоточным оружием украинские ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения​​​. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, удары наносились, чтобы не допустить восстановления вооружения и военной техники. Он отметил, что крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса.

Эти предприятия вели ремонт 68 процентов вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий.

Александр Степанов