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Российская газета

Генштаб: Высокоточными ударами поражено 30 ключевых украинских военных предприятий

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы РФ выводят из строя высокоточным оружием украинские ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения​​​. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, удары наносились, чтобы не допустить восстановления вооружения и военной техники. Он отметил, что крылатыми ракетами Х-101, "Калибр", "Искандер", авиационным комплексом "Кинжал" поражено 30 ключевых предприятий военно-промышленного комплекса.

Эти предприятия вели ремонт 68 процентов вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
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