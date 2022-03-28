Феодосийский судостроительный завод «Море» вошёл в состав Объединённой судостроительной корпорации

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Феодосийский судостроительный завод "Море" вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Как заявили в пресс-службе корпорации, Ростех передал ОСК все 100% акций предприятия.

Ростех безвозмездно передал ССЗ "Море" ОСК, подписание договора прошло еще 14 марта этого года, а решение об этом было принято еще в прошлом году. Все дело в том, что после развала СССР и нахождения Крыма в составе Украины завод выполнял лишь разовые заказы и едва держался на плаву. После возвращения полуострова в состав России было принято решение спасти предприятие, для этого завод передали Ростеху, который сумел сохранить завод.

Позднее в госкорпорации пояснили, что судостроительный завод "Море" сохранил уникальные компетенции в строительстве скоростных катеров и судов, это направление необходимо развивать, но судостроение не является профильным направлением для Ростеха, поэтому логично перевести завод в структуру, которая занимается этим, т.е. ОСК. Что и было сделано.

Теперь завод планируется загружать заказами в направлении композитного и алюминиевого судостроения с учетом ограничений по спусковому весу. Не исключается, что на заводе будут строить корабли и катера в рамках гособоронзаказа, речь идет о кораблях и судах 3-го и 4-го рангов. Как заявил глава Ростеха Алексей Рахманов, в Крыму для этого есть все условия, особенно с учетом наличия в составе феодосийских предприятий такого интересного актива, как конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит".

Судостроительное предприятие в Феодосии было основано в 1938 году, с 1947 года завод выпускает военную продукцию, с 1959 - гражданскую. Основная продукция - легкие катера и суда на воздушных крыльях, с 1983 - десантные катера на воздушной полушке проекта 12322 "Зубр".