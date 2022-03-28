МО РФ заявило, что остановить геноцид киевского режима политическим путем было невозможно

Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что руководство Украины в 2014 и 2015 годах пыталось решить проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило планы по силовому разрешению конфликта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Остановить геноцид со стороны киевского режима, длившийся 8 лет в Луганской и Донецкой народных республиках, политическим путем было невозможно. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего с 24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проводится специальная военная операция. Ее основной целью является оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик, подвергавшемуся в течение 8 лет геноциду со стороны киевского режима. Достичь этой цели политическим путем было невозможно. Киев публично отказался от выполнения Минских соглашений", - сказал Рудской.

Он подчеркнул, что руководство Украины дважды в 2014 и 2015 годах пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путем, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. "По достоверным данным, ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик. "В этих условиях помочь Донецкой и Луганской республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала", - добавил он.