Минобороны России рассказало о потерях ВСУ

За месяц военных действий потери Киева составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные. Об этом заявил в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За месяц военных действий потери ВСУ составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные и около 16 тыс. - санитарные", - сказал он.

Кроме того, силовые структуры Украины в Донбассе потеряли около 16 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля, их из них более 7 тыс. - безвозвратные потери.

"На начало специальной военной операции подразделениям народных милиций ЛНР и ДНР противостояла группировка общей численностью 59 300 человек, включающая наиболее боеспособные соединения и воинские части ВСУ, нацгвардии и националистических формирований. В результате силовые структуры Украины в зоне ООС потеряли около 16 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля. Из них более 7 тыс. - безвозвратные потери", - сказал Рудской.

По его словам, восполнение потерь предотвращается изоляцией украинской группировки войск на Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений.

Уничтожение вооружений

Снабжение Вооруженных сил Украины ракетами и другими боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено в результате ударов российских войск. "Практически полностью остановлено снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, осуществляется поражение полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также горюче-смазочных материалов, которые находятся в зоне Операции объединенных сил. "На сегодня уничтожены 32 таких объекта, что составляет 61% от их общего количества", - добавил он.

Кроме того, практически перестали существовать украинские военно-воздушные силы, системы ПВО, полностью перестали существовать военно-морские силы.

"В настоящее время практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, демилитаризация Украины достигается нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.

По словам Рудского, ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа операции на Украине, существенно снижен боевой потенциал украинских войск.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Рудской.