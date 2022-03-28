Mossberg представил новый тактический дробовик

Американская компания Mossberg выпустила новую модель ружья семейства 940 Pro. Mossberg 940 Pro Tactical является полуавтоматическим ружьем 12-го калибра с газоотводным механизмом и штатным креплением для коллиматорного прицела.

Новый 940 Pro Tactical оснащен 18,5-дюймовым (47 см) гладкоствольным стволом с возмоностью использования чоков. Рукоятка управления и фиксатор затвора увеличены для облегчения использования в перчатках. 940 Pro Tactical также имеет увеличенный загрузочный порт, аналогичный спортивному ружью Mossberg, который также включает в себя улучшенный подъемник, который предотвращает защемление при двойной подаче гильз.

Тактический дробовик Mossberg 940 Pro Источник изображения: mossberg.com

940 Pro Tactical также оснащен обновлённой газоотводной системой, предназначенной для улучшения как функциональности, так и простоты обслуживания с интервалами очистки до 1500 выстрелов. Среди других усовершенствований — передние слоты M-LOK на стволе для крепления фонарей и лазерных прицелов.

Промо тактического ружья Mossberg 940 Pro