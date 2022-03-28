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Российская газета

ВСУ лишились дальнобойной самоходки 2С7 "Пион"

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Источник изображения: rg.ru

У вооруженных формирований Украины отбили неповрежденную 203-мм самоходную пушку 2С7 "Пион". Это первый такой трофей, захваченный силами Донецкой народной республики, занимающимися освобождением оккупированных националистами территорий.



Известно, что ВСУ после 1991 году получили более девяти десятков таких дальнобойных орудий, ранее находившихся на вооружении бригад особой мощности резерва главного командования сухопутных войск Советской армии.

Во второй половине 90-х годов их вывели на базы хранения. В нулевые годы пять единиц продали Грузии, которая задействовала их во время агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года, но, правда, без особого успеха. Эти САУ были частично уничтожены или захвачены российскими войсками.

Осенью 2014 года, после понесенных тяжелейших потерь в артсистемах, командование ВСУ решило возвратить в строй небольшое количество "Пионов". Их реанимацией занимался находящийся в Хмельницкой области Шепетовский ремонтный завод. Всего удалось восстановить 13 боевых машин.

Первоначально они попали в 26-ую артиллерийскую бригаду и применялись для ударов по объектам, расположенным на территории ДНР.

Затем 2С7 поступили в 191-й дивизион вновь сформированной 43-й отдельной бригады. Это соединение имело также противотанковый дивизион и отдельный мотопехотный батальон.

В 2019 году сообщалось, что для наводки этих САУ в Польше закупили дистанционно управляемые разведывательные аппараты Fly Eye.

Тем не менее, по мнению военных экспертов, "Пионы" существенно уступают российским модернизированным 2С7М "Малка" в командной управляемости, автоматизации и скорострельности.




Алексей Моисеев

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Страны
Грузия
Польша
Украина
Южная Осетия
Продукция
2С7 Пион
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