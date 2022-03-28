Около 50 тыс. военных ЦВО примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

В том числе на территории округа состоятся военные парады в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в них задействуют более 6 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Почти 50 тыс. военнослужащих будут задействованы в торжественных мероприятиях в День Победы на территории Центрального военного округа (ЦВО), в том числе на базах в Таджикистане и Киргизии. Об этом в ходе координационного совещания по подготовке к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сообщил заместитель командующего ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев.

"В регионах дислокации военного округа в 2022 году пройдут три военных парада в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в которых будут задействованы более 6 тыс. участников, из них свыше 3 тыс. человек от Минобороны России. Всего будет организовано проведение более 100 торжественных мероприятий с привлечением около 50 тыс. военнослужащих, в том числе на территории российских военных объектов в Таджикистане и Киргизии", - сказал он.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что, кроме военных парадов и торжественных акций, 9 мая прогремят праздничные артиллерийские салюты. Мероприятия пройдут в 102 городах и населенных пунктах. В них также примут участие представители Росгвардии, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения и наказания, а также юнармейцы и воспитанники суворовских и кадетских училищ.