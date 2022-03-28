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ТАСС

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана пути стабилизации ситуации в Карабахе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Стороны также обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов обсудили по телефону пути стабилизации обострившейся обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе 25 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. Главы оборонных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что также стороны обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения.

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Шойгу Сергей
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