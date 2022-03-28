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SpaceX отправит к МКС «Свободу»

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

В ходе миссии Crew-4 на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлен космический корабль Crew Dragon, получивший название Freedom («Свобода»), сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает, что компания SpaceX дала название миссии в честь (суборбитального) полета первого американца в космос, состоявшегося 5 мая 1961 года. Тогда космический корабль Mercury, на котором находился астронавт Алан Шепард, также получил обозначение Freedom.

Ожидается, что запуск Crew Dragon с астронавтами Кьеллом Линдгреном, Робертом Хайнсом, Джессикой Уоткинс и Самантой Кристофоретти к МКС состоится 19 апреля.

В марте издание SpaceNews написало, что американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon оказался для НАСА значительно выгоднее российского «Союз МС». В публикации отмечается, что обычно за один полет американский космический корабль переносит четырех астронавтов. Если это так, то стоимость перевозки одного человека на Crew Dragon составляет 64,7 миллиона долларов, тогда как ранее НАСА платило «Роскосмосу» за доставку на «Союз МС» к МКС одного астронавта по 90 миллионов долларов.

В ответ на это гендиректор «Роскосмоса» Рогозин заявил, что цена места на «Союз МС» для американцев намного выше, чем для россиян, поэтому российский пилотируемый космический корабль оказывается дешевле американского Crew Dragon.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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