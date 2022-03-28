НАТО имеет нацистские корни. И она их распространяет на Украине

MintPress News (США): история НАТО и нацизма

Журналист Аса Уинстэнли в подкасте MintPress News рассказал о нацистских истоках НАТО. Кроме того, по его мнению, альянс без стеснения пытается заразить этой идеологией Украину, поддерживая националистов и прикрываясь еврейскими корнями Зеленского.

– Добро пожаловать на наш подкаст The Watchdogна MintPress, с вами я, Лоуки. Как вы знаете, каждую неделю мы собираемся, чтобы обсудить историю и те ее моменты, которые зачастую игнорируются ведущими средствами массовой информации.

На этой неделе мы рассказываем о новостях, о которых сегодня говорит весь мир – о ситуации на Украине. Начать можно с 1812-го года, когда в Россию пришел Наполеон. Или с 1917-го, когда британцы с американцами, японцами и французами вторглись в Россию, чтобы "задушить революцию в колыбели", как выражался Уинстон Черчилль. Однако для экономии времени начнем с 2008 года.

На веб-сайте НАТО вы можете получить доступ к документу под названием "Бухарестская декларация". В нем говорится об одном из итогов саммита в Бухаресте – совместном заявлении его участников. И вот что там сказано: "НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы договорились, что эти страны станут членами НАТО".

Уже в то время российское правительство ясно дало понять, что считает членство Украины в НАТО экзистенциальной угрозой. Давайте взглянем на ситуацию под этим углом. В Польше и Румынии уже размещены нацеленные на Россию ракетные системы НАТО, а если таковые появятся и на Украине, то расстояние до Москвы составит около 500 км. Необходимо понять, что НАТО – пережиток прошлого, организация, которая в начале 1990-х обещала не расширяться за пределы Германии. Что же она сделала? Приняла 14 стран в свой состав и вплотную приблизилась к России. Если рассматривать НАТО как организацию, которая по сути нацелена на балканизацию России в долгосрочной перспективе, сегодняшние события становятся абсолютно понятны и логичны.

Советник Джимми Картера по нацбезопасности Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" писал, что без Украины Россия из евразийской державы превращается в азиатскую. Еще мы наблюдаем укрепление отношений между ЕС и Украиной. Также мы знаем, что закрытие трубопровода "Северный поток – 2" является крупной победой для Соединенных Штатов и производителей СПГ, у которых есть теперь шанс захватить европейский рынок газа, особенно с учетом сложившейся на сегодняшний день ситуации.

Что еще демонстрирует закрытие "Северного потока"? Открывшаяся перед США возможность избежать возникновения союза между Россией, Китаем и Германией. Они фактически оторвали Россию от Европы. Кроме того, мы знаем, что несколько лет назад был записан телефонный разговор представителя госдепартамента США Виктории Нуланд о кандидатах на посты в украинском правительстве, когда, по сути, Вашингтон выбирал наиболее удобных для себя людей.

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Нуланд: Что думаешь?

Пайетт (Джеффри Пайет – бывший посол США на Украине. – Прим. ИноСМИ.): Думаю, мы в игре. Очевидно, что сложность здесь — вопрос с Кличко (Виталий Кличко – бывший боксер-тяжеловес, мэр Киева. – Прим. ИноСМИ.). Так что обдумай свой аргумент для него, который тебе придется обозначить. Думаю, что наш следующий разговор — как раз тот, который ты провела с Яценюком (Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины. – Прим. ИноСМИ.).

Нуланд: Хорошо. Не думаю, что Кличко должен быть в правительстве, что это действительно необходимо и что это вообще хорошая идея… Думаю, Яценюк — это подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах, в вопросах управления. Что ему нужно, так это, чтобы Кличко и Тягнибок (Олег Тягнибок – украинский националист. – Прим. ИноСМИ.) остались вне этого. Ему нужно разговаривать с ними четыре раза в неделю. Я просто думаю, что, если Кличко попадет внутрь, то будет на этом уровне работать на Яценюка — это просто не получится.

Пайетт: Да, думаю, это так. Хорошо.

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Будьте уверены: все это – война НАТО. Мы видели, как в интернете они сокрушаются, что нынешняя ситуация на Украине затрагивает простых людей, таких как мы с вами.

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Ведущая: Оглядываясь на прошлый кризис с беженцами в Европе, который произошел в 2015 году, Польша была одной из тех стран ЕС, которые не решались принимать беженцев на своей территории. Что изменилось?

Келли Кобиелл (корреспондент NBC News. – Прим. ИноСМИ.): Если говорить прямо, беженцы сейчас не из Сирии, а из соседней Украины. Дело именно в этом. Они христиане, белые люди.

Чарли Д'Агата (корреспондент CBS News. – Прим. ИноСМИ.): При всем уважении, Украина – не Ирак и не Афганистан. Это относительно цивилизованная и относительно европейская страна, где подобного не будет, ну, или, по крайней мере, не должно быть.

Давид Сакварелидзе (бывший заместитель главного прокурора Грузии. – Прим. ИноСМИ.): Я весьма эмоционально на это реагирую, поскольку вижу людей с голубыми глазами и светлыми волосами.

Питер Добби (редактор The Mail on Sunday. – Прим. ИноСМИ.): Эти люди не похожи на беженцев из Северной Африки. Они выглядят точно так же, как остальные европейцы, будто это наши собственные соседи.

Люси Уотсон (журналист ITN и ITV News. – Прим. ИноСМИ.): Это ведь не развивающаяся страна третьего мира, а часть Европы.

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Среди прочего, нам представилась возможность выслушать популярных британских журналистов, сетующих на использование вакуумных бомб.

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От одной мысли об использовании в Европе термобарической – по сути, вакуумной – бомбы, какие США использовали ранее в Афганистане, становится тошно.

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Здесь необходимо напомнить, что главным производителем термобарических ракет, то есть вакуумных бомб, которые буквально высасывают из людей воздух, является американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, крупнейшая в мире. А их ракета AGM-114 "Хеллфайр" применялась в предыдущие десятилетия в Ираке, Йемене, Сомали и Афганистане, за счет чего стоимость акций компании выросла на 1235%.

В новостях мы также видели, как корреспондент BBC (Роскомнадзор заблокировал сайт издания в России из-за публикации фейков. – Прим. ИноСМИ.) Джереми Боуэн и бывшая ведущая политической передачи Newsnight Эмили Мейтлис выступают с политическими заявлениями, подстрекая к разного рода акциям на Украине. Джереми Боуэн запостил инструкцию по использованию коктейлей Молотова. Здесь необходимо отметить весьма близкие двусторонние отношения между BBC, ведущими СМИ нашей страны и как министерством обороны [США], так и НАТО. К примеру, не прошло и месяца с тех пор, как бывший корреспондент ВВС Марк Лейти стал представителем НАТО. Сейчас на канале работает телеведущая по имени Виктория Кук, которая работала одновременно на ТВ и в НАТО. То же самое с сотрудником BBC Five Live Ронни Джей, который пошел работать в пресс-службу британской армии. Спустя некоторое время, между службой в НАТО и в британской армии, он работал на радиостанции LBC.

К нам присоединяется Аса Уинстэнли. Аса, как дела?

– Спасибо, что пригласили, Лоуки. У меня все отлично, а у вас?

– Тоже хорошо. Мы знаем, что сегодня внимание многих приковано к тому, что западные СМИ используют еврейские корни президента Украины Зеленского с целью предотвратить расследования в отношении характера таких группировок, как батальон "Азов" и других. Вы в Electronic Intifada еще в 2018 году публиковали кое-какие детали о батальоне "Азов", так что прошу вас прокомментировать то, каким образом Украина может испытывать проблемы с нацистами с учетом еврейских корней президента Зеленского?

– Хороший вопрос. Вы правы: еврейское происхождение Зеленского стало весьма полезным инструментом информационной войны. На этой неделе мы видели множество тому подтверждений. Всякий раз, когда я публикую посты о батальоне "Азов" в твиттере, появляется огромное количество непонятных аккаунтов, большинство из которых появилось в последние месяц – два.

– Вроде MikeBrown56789..

– Точно. И у всех по одному подписчику. А их реплики варьируются между убежденностью в том, что батальон "Азов" не имеет никакого влияния, и слухами о его роспуске. Оснований так полагать в обоих случаях нет. Никто его не распускал, и в данный момент он активно участвует в наземных операциях на Украине, в частности, в Мариуполе, где находится его штаб-квартира. Прямо под боком у Донбасса. Точнее, в самом Донбассе.

Так вот, отовсюду лезут боты с подобными высказываниями: одни преуменьшают значение батальона, другие считают его бойцов украинскими патриотами и указывают на их чисто оборонительные функции. Важно отметить, что эти группировки – нацистские. Сейчас ведущие СМИ очень много говорят о том, что мы достигли действительно опасного момента, нагнетается маккартизм.

Бóльшая часть пропаганды в ведущих [западных] СМИ является своего рода контрпропагандой, поскольку они называют высказывания Владимира Путина об украинских нацистах не имеющими основания. К сожалению, вне зависимости от нашего мнения о Владимире Путине, он прав, когда поднимает тему украинских нацистов. Стоит заговорить о них в Сети, появляются возражения вроде "ой, да это все преувеличение, не могут же все украинцы быть нацистами". Ну да, не могут. Как, в принципе, и в любой другой стране нацисты не являются большинством.

Что представляют собой нацисты? Это вооруженные банды фашистов, которые силой захватывают власть, будь то посредством госпереворота или медленно. Тот же Гитлер не взялся из ниоткуда в 1933 году, не говоря уже о 1939 годе. На его счету Пивной путч и многое другое. Он долго наращивал силу и лишь потом добился успеха в плане захвата власти. Однако при этом за ним никогда не стояло абсолютное, однозначное большинство. Как минимум половина населения голосовала либо за социал-демократов, либо за коммунистов. К сожалению, между собой они особо не дружили, что тоже повлияло на конечный результат.

На Украине у нацистов имеются серьезные рычаги власти. Тот же батальон "Азов", о котором я писал в 2018 году, представляет собой нацистскую группировку в составе вооруженных сил Украины. Часто среди возражений интернет-пользователей в соцсетях на упоминания украинских нацистов – причем это не только боты, но и реальные люди, те же либералы или просто плохо информированные – встречаются фразы типа "ну, вообще-то в любой стране есть нацисты, но ведь их не большинство, кому они мешают".

Да, действительно, у нас есть EDL – они, правда, не нацисты, а фашисты, – есть BNP, был National Front, а в Америке существует Ку-клукс-клан и ряд неонацистских организаций. Я пытаюсь припомнить какой-нибудь аналог батальона "Азов" и думаю, что больше всего подходит группировка National Action, экстремистская нацистская организация. Как и "Азов", она стала подразделением вооруженных сил Великобритании. И это не было незаконным проникновением, ведь нацистские татуировки есть даже у некоторых полицейских. Это плохо, никто не отрицает, но бывает и хуже. В 2014 году "Азов" был признан и интегрирован в украинские вооруженные силы.

– Полагаю, одним из аспектов данного сравнения, которому не уделялось должного внимания, является фигура Игоря Коломойского – главного спонсора как Зеленского, так и "Азова", а также батальона "Айдар"* (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ИноСМИ.), чьего бывшего командира Зеленский не так давно назначил главой Одесской области. Архив Пандоры обнародовал информацию о платежах, которые шли Зеленскому с офшорных счетов Коломойского. Англоязычные СМИ без конца нахваливают Архив Пандоры, однако конкретно этому эпизоду внимания не уделялось совсем. Как вы сказали, "Азов" действительно не является большинством, но играет немаловажную роль. В Мариуполе его бойцы напали на устроенное феминистками и активистами шествие в честь международного женского дня. Из песни слов не выкинешь, и это необходимо освещать. Аса, ранее нам доводилось говорить о том, что в последние 50, 60, 70 лет НАТО имела возможность подавить нацистов. Выскажитесь, пожалуйста, по этому поводу.

– Важно то, что здесь, на Западе и особенно в Британии, мы не знаем, что же представляет собой НАТО. Мы – это население и сторонники левых взглядов. Мы не представляем, чем она является, и обязательно должны пытаться узнать о ней как можно больше. Не так давно я слышал, как Дайан Эбботт (британский политик, член парламента. – Прим. ИноСМИ.) назвала НАТО оборонительным союзом. Ничего подобного, он никогда таковым не был. Он всегда был агрессивной антироссийской организацией. Россия, точнее тогда еще СССР, знала о ее направленности чуть ли не с момента создания.

А официально всем говорили, что альянс исключительно оборонительный – вот та ложь, которой нас пичкают многие годы. Русские вроде как подыгрывали, говоря: "ну да, союз оборонительный, мы тоже подадим заявку на вступление". Подать-то подали, но ее, разумеется, отклонили. Так что все это не более чем ложный манёвр. Если обратить внимание на то, как НАТО расширялась с момента распада Советского Союза, когда американцы позорно пообещали Горбачеву, что альянс не продвинется ни на дюйм, становится ясно, что в итоге все случилось с точностью до наоборот. НАТО приближалась все ближе и ближе к российским границам.

Если бы приверженный левым ценностям президент Мексики решил сблизиться с Россией и решил бы разместить российское ядерное оружие на территории своей страны, под боком у США, приняли бы американцы такое? Нет, конечно. Они бы пошли куда дальше Путина и развернули бы операцию помасштабнее. Американцы просто стерли бы Мексику с лица Земли, сделали бы с ней то же, что сделали с Ираком: стали бы бомбить и уничтожать направо и налево. Погибли бы миллионы. Недолго думая, они бы вторглись и свергли правящий режим. Важно иметь ввиду весь натовский контекст. Что есть НАТО? НАТО, так называемая Организация Североатлантического договора.

Сегодня утром я видел пост Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ и экс-госсекретаря, о необходимости признать независимость Тайваня. А следующим шагом будет присоединение его к НАТО? Смех да и только. Сделать членом Организации Североатлантического договора страну, которая находится в тысячах миль от Северной Атлантики. Это просто предлог.

Возвращаясь к истории НАТО, важно, чтобы люди понимали нацистскую природу альянса. Я не преувеличиваю. События, которые происходят сегодня на Украине, не уникальны. После Второй мировой войны русские, СССР, Сталин начали денацифицировать страны Восточной Европы вплоть до Восточной Германии. Эта денацификация включала казнь нацистов и исключение их из жизни общества.

А на Западе, в Западной Европе до сих пор идет американская оккупация – уж не знаю точное количество солдат США, которые находятся в Германии, по всей Европе, в Великобритании. В Великобритании тоже размещено американское оружие. Нацисты, причем высокого уровня – не неонацисты, а настоящие гитлеровские нацисты, высокопоставленные офицеры SS, виновники холокоста, кое-кто из наиболее опасных военных преступников – были реабилитированы в глазах общества и поставлены на высокие научные должности. Американская империя использовала их по всему миру в самых разных качествах.

Это внушительный кусок нерассказанной истории. В школах нас этому не учат. Нам только рассказывают о том, какие усилия в ходе Второй мировой войны предпринимала Великобритания, объясняют, что такое блицкриг и так далее. Это все правильно и важно, но ведь есть и другая сторона медали. Да, мы сражались на правильной стороне против нацистов, но в итоге-то нацизм как раз и победил, если можно так выразиться.

Многие высокопоставленные нацисты получили возможность продолжить свою деятельность. После Второй мировой войны они заняли руководящие должности, и в этом нет никакого секрета: те же разведслужбы Западной Германии возглавляли бывшие нацисты, включая Рейнхарда Гелена. Помимо этого, НАТО, ЦРУ и МИ6 создали по всей Восточной Европе сеть секретных армий, куда входили нацисты, неофашисты, консерваторы и даже социал-демократы, но большинство составляли все же нацисты, франкисты.

Это были наиболее жесткие военные формирования внутри служб военной разведки различных стран Западной Европы, а НАТО координировала их деятельность на территории всех государств, испытывавших неприязнь к СССР, от Великобритании и Франции до самой Турции. Зверства, которые эти группировки совершали ввиду наличия в их рядах подавляющего большинства нацистов, зачастую были операциями под чужим флагом.

– Я бы хотел затронуть еще один вопрос. После того, как Россию отрезали от глобальной экономической системы, когда оттуда ушли многие американские – и не только – компании, мы наблюдаем формирование блока, посредством которого Россия, Китай и Индия договорились осуществлять торговлю без использования доллара. В совокупности эта экономика включает около двух с половиной миллиардов человек, и в долгосрочной перспективе она поспособствует дальнейшей изоляции Соединенных Штатов. Очевидно, однако, что в ближайшем будущем все это чревато существенным ущербом.

Также необходимо отметить, что только в течение первых 4-5 дней российской спецоперации стоимость акций французской оружейной компании Thales возросла на 25%. Она без сомнения будет вооружать все находящиеся вокруг России страны, да и наш министр обороны Бен Уоллес призвал выделить на военные нужды 25 миллионов фунтов стерлингов. Thales наняла себе в помощь группу британских политиков, среди которых бывший член парламента консерватор Джеймс Арбетнот, который достаточно давно входит в совет директоров компании.

Этим людям войны выгодны. Разумеется, выросла стоимость акций и британской компании BAE Systems – на 21%. Также мы знаем, что в геометрической прогрессии растут акции Lockheed Martin и Raytheon, производителей столь подсобившей украинцам военной техники "Джавелин". 38:12

– Американская империя готова драться до последней капли украинской крови.

– Совершенно верно. Что это значит для находящихся там людей? Это же катастрофа.

– Я уверен, что американская империя использует как афганскую модель, так и сирийскую. То, что президент Украины раздал оружие всем желающим, во многом напоминает то, что происходило в Сирии. Мы видим, что ЦРУ с подрядчиками вкладывают миллиарды долларов в Украину, заявляя, что помогают "умеренным повстанцам". Ровным счетом то же самое происходило и в Сирии, и в обоих случаях раздающееся якобы для благого дела оружие попадает в руки наиболее агрессивных сил. В случае с Сирией это были "Аль-Каида"** и ИГИЛ** (запрещенные в России террористические организации. – Прим. ИноСМИ.), потому что со временем все "умеренные" повстанцы куда-то делись, а с оружием в руках оказались одни боевики. В случае с Украиной все это оружие рано или поздно попадет в руки батальона "Азов", "Правого сектора"* (запрещенная в России экстремистская организация – прим. ИноСМИ.) и других нацистских группировок. Они только и ждут возможности повоевать. Вот что произойдет. Можно только надеяться на деэскалацию и возврат к переговорному процессу, прекращение спецоперации и мирное урегулирование. Однако, есть опасения, что Украина лет на десять погрязнет в полнейшем хаосе, а НАТО продолжит поставлять туда оружие.

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* – запрещенная в России экстремистская организация

** – запрещенные в России террористические организации