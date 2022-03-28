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ИноСМИ

Россия "пригрозила" Польше. Британцы ей ответили

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Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше
Военные учения на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.
Источник изображения: © flickr.com / NATO photo/SSgt Ian Houlding GBR Army

Daily Mail (Великобритания): в ответ на предложение Варшавы направить миротворческие войска на Украину Россия предупредила, что "разгромит" Польшу, если та попытается вмешаться в военную спецоперацию

Читатели британского таблоида Daily Mail обсуждают высказывание депутата Госдумы о том, что Польша будет "разгромлена", если попытается вмешаться в спецоперацию на Украине и направит миротворцев. По мнению комментаторов, это показывает, что "Россия в ужасе от НАТО".

Россия заявила, что Польша будет "разгромлена", если попытается вмешаться в военную спецоперацию, которую Москва проводит на Украине. В своем грозном выступлении депутат Государственной Думы генерал Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ России, заявил: "Сегодня настало время нашему руководству сказать конкретно: вот есть границы и только попробуйте, поляки, сунуться сюда хотя бы на десять метров". Он добавил, что "финальная линия российской спецоперации будет проходить на границе Украины и Польши" и что поляки в ответ получат по полной схеме, в том числе и удар гиперзвуковыми ракетами. Это предупреждение прозвучало после сделанного Польшей предложения направить на Украину миротворческие войска ООН. Как следует из просочившегося в прессу плана минобороны Польши, речь идет о контингенте численностью десять тысяч военнослужащих.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, этот шаг приведет к "прямым столкновениям" с НАТО.

На фоне обострения напряженности в отношениях между двумя странами сотни тысяч военнослужащих сил альянса приведены в состояние повышенной боевой готовности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Европе находятся сто тысяч военнослужащих США и контингент под непосредственным командованием НАТО численностью 40 тысяч военнослужащих. По его словам, их поддерживают крупные воздушные и морские силы, в том числе пять авианосных ударных групп на севере и в Средиземном море.

Комментарии читателей

Straightawayboss

Думаю, что в России немного не хватает генералов.

PHE_man

Этому генералу надо сменить род занятий и пойти в комики…

Ground squirrel

Так что, по сути, Путин сейчас угрожает половине мира. Польша является членом НАТО.

consensus

А я-то думал, что комик — это Зеленский!

ckrts

Ничего себе, Россия в ужасе от НАТО. Абсолютно напугана. Вот почему она угрожает ядерной войной. Я очень удивлен, насколько она сейчас слаба. В конвенциональной войне с НАТО у нее нет ни единого шанса.

Dingley Del

ООН должна была вмешаться, когда все это началось, и тогда тысячи людей остались бы живы.

Geoffht

И Путин сразу же использовал бы ядерное оружие.

I-M-H-O

Ха-ха! Российская армия и с польскими футбольными хулиганами не справится.

Gary...

К сожалению, Россия "непосредственно" граничит с Польшей на севере, со стороны российской территории под названием Калининградская область, где у них много боеприпасов, оружия, войск и военно-морской флот.

Donzmac73

Думаю, что при том, что мы наблюдаем, с Польшей все будет нормально.

sparky

А русские-то знают, что их руководство собирается сделать так, чтобы их стерли с лица земли?

Mari Jones

Путин и его дружки — мастера угрожать.

genegene

Я считаю, они применят ядерное оружие.

dumbbomb

Вот так началась Вторая мировая война. У истории есть странное свойство повторяться.

KimCallow

Россия! Теперь ты уже не такая крутая, ведь так? Точно как мой бывший — одни слова и никаких действий!

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Польша
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ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
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