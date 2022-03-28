На МКС стартовал эксперимент по выращиванию кристаллов белка коронавируса

Нуклеокапсидный белок коронавируса доставили на МКС на корабле "С. П. Королев"

МКС, 25 марта. /ТАСС/. Выращивание белка коронавируса на 3D-биопринтере началось на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС на станции космонавт Олег Артемьев.

Нуклеокапсидный белок коронавируса был доставлен на МКС на корабле "С. П. Королев" ("Союз МС-21"). В настоящее время идет его кристаллизация, процесс снимают на камеры GoPro.

Эксперимент проводит космонавт Денис Матвеев. Завершить его планируется перед возвращением на Землю "Союза МС-19" с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

В конце февраля управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщал ТАСС, что после выращивания кристаллов белка коронавируса образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1-1,5 месяца. Еще одна отправка белков коронавируса планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле. Хесуани подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправится не сам вирус, а его часть.

Ранее в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщалось, что на 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Глава госкорпорации уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции. В материалах уточнялось, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белок, отвечающий за присоединение коронавируса к клеткам человека. Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.