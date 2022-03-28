Войти
ТАСС

На МКС стартовал эксперимент по выращиванию кристаллов белка коронавируса

505
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Нуклеокапсидный белок коронавируса доставили на МКС на корабле "С. П. Королев"

МКС, 25 марта. /ТАСС/. Выращивание белка коронавируса на 3D-биопринтере началось на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС на станции космонавт Олег Артемьев.

Нуклеокапсидный белок коронавируса был доставлен на МКС на корабле "С. П. Королев" ("Союз МС-21"). В настоящее время идет его кристаллизация, процесс снимают на камеры GoPro.

Эксперимент проводит космонавт Денис Матвеев. Завершить его планируется перед возвращением на Землю "Союза МС-19" с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

В конце февраля управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщал ТАСС, что после выращивания кристаллов белка коронавируса образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1-1,5 месяца. Еще одна отправка белков коронавируса планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле. Хесуани подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправится не сам вирус, а его часть.

Ранее в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщалось, что на 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Глава госкорпорации уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции. В материалах уточнялось, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белок, отвечающий за присоединение коронавируса к клеткам человека. Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
МС-21
Союз ПКК
Похожие новости
24.03.2022
«Роскосмос» назвал общее число доставленных на МКС астронавтов
28.02.2022
Летящий на МКС осенью экипаж "Союза МС-22" уже начал подготовку с американским астронавтом
21.01.2022
Назван единственный американский астронавт «Союз МС» в 2022 году
01.12.2021
В NASA заявили, что пока не обсуждали с "Роскосмосом" возможность стыковки корабля Crew Dragon с модулем "Причал"
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол