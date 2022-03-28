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ТАСС

Рогозин заявил, что предприятия Роскосмоса дозагрузят производство непрофильными заказами

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: «Роскосмос»

Гендиректор госкорпорации добавил, что руководители предприятий и организаций Роскосмоса должны нести персональную ответственность за их бесперебойную работу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роскосмос будет осуществлять дозагрузку станочного парка и испытательной базы непрофильными заказами, в том числе по импортозамещению. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, ссылаясь на гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Он (Дмитрий Рогозин) отметил, что в этих условиях [санкций] руководители предприятий и организаций Роскосмоса должны нести персональную ответственность за их бесперебойную работу, взаимодействие со смежными отраслями и дозагрузку станочного парка и испытательной базы непрофильными заказами, в том числе по импортозамещению", - говорится в сообщении.

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