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Военное обозрение

Правительство Австралии встревожено планами Китая «создать военную базу» на Соломоновых островах

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях «всплыла» копия проекта соглашения о безопасности между КНР и Соломоновыми островами. Подлинность документа позднее была подтверждена Австралийской радиовещательной корпорацией и вызвала серьезную обеспокоенность официальной Канберры.

Как далеко продвинулись переговоры между двумя странами, пока неясно. Однако в документе указано, что соглашение дает возможность властям Соломоновых островов обращаться за помощью к Пекину в случае стихийных бедствий или политических беспорядков. При этом китайские военные корабли смогут использовать гавани этого тихоокеанского островного государства. Фактически это говорит о возможности ВМС Китая создать на островах свою базу. При этом в самом Китае именно о «военной базе» как таковой пока не говорят.

Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что планы Китая создать военную базу на Соломоновых островах вызывают серьезную тревогу.

К обеспокоенности главы военного ведомства также присоединились представители министерства иностранных дел и торговли Австралии, подчеркнув, что Соломоновы острова, как суверенное государство, имеют полное право принимать подобные решения, однако данные действия могут дестабилизировать безопасность всего региона.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что он не общался со своим коллегой с Соломоновых островов после появления информации о соглашении с Китаем. При этом ранее связь с Хониарой поддерживалась регулярно.

Стоит отметить, что столь бурная реакция австралийских властей вполне объяснима, ведь страна является членом нового военного блока AUKUS, в который также входят США и Великобритания. Сегодня уже ни для кого не секрет, что последний создавался с целью «сдерживания» КНР, которая в последние десятилетия существенно нарастила свое влияние в Тихоокеанском регионе.

Соломоновы острова - государство в Тихом океане с населением около полумиллиона человек. Располагается к северо-востоку от Австралии в нескольких тысячах км от материкового Китая. Несмотря на полученную в 1978 году независимость, Соломоновы острова формально считают своим правителем королеву Британии. В годы Второй мировой войны за Соломоновы острова шли упорные бои, в которых участвовали японские войска с одной стороны и войска коалиции - с другой.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
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