Войти
Lenta.ru

Стало известно о трудностях украинского поставщика российского модуля МКС

606
0
0
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Украинское предприятие, по контракту с американской компанией Boeing поставляющее комплектующие для модуля «Заря» российского сегмента Международной космической станции (МКС), испытывает трудности из-за ситуации в стране. Об этом стало известно ТАСС от директора программы МКС Центра Хруничева Сергея Шаевича.

По его словам, временные затруднения не представляют угрозы безопасности для функционально-грузового блока. «Временные трудности, которые оно испытывает в связи с событиями на Украине, не влияют на безопасную эксплуатацию модуля "Заря"», — сказал Шаевич.

Директор программы МКС Центра Хруничева напомнил, что украинское предприятие было привлечено к работам в 1990-е годы и с тех пор обеспечивало сопровождение полета и поставку необходимых запасных блоков. «Сейчас данное предприятие работает над этой системой по контрактам с компанией Boeing», — уточнил Шаевич.

Также он заверил, что контакты Центра Хруничева с Boeing «сохраняются на регулярной основе, нет предпосылок для расторжения контракта». По его словам, технически и конструктивно «Заря» — первый элемент МКС — глубоко интегрирована в российский и американский сегменты МКС, а какие-либо изменения в сотрудничестве между компаниями возможны только в случае изменения отношений на уровне «Роскосмоса» и НАСА.

В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце он заметил, что США на создание замены техническому вкладу России в функционирование МКС могут потребоваться годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Boeing
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
14.01.2022
Корабль Starliner сможет пристыковаться к новой российской станции
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
04.04.2019
Восточный переворот
12.03.2019
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
05.10.2018
Орбитальное оружие. Какие космические проекты СССР не увидели будущего
23.01.2018
Свои ребята
23.05.2017
Престиж США страдает от отсутствия пилотируемых кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол