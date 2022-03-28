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Военное обозрение

Минобороны показало применение ОТРК «Искандер-М» для уничтожения базы иностранных наёмников на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны продолжает публиковать кадры применения новейших российских вооружений для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины. Очередной ролик от российских военных появился в Сети.

В пятницу, 25 марта 2022 года военное ведомство показало видео нанесения удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М". Как говорится в описании к ролику, удар высокоточной ракетой комплекса был нанесен по базе иностранных наемников на территории Украины, база была уничтожена. Подробности не приводятся.

Как поясняется, была поставлена задача поразить здание военной базы ВСУ, где располагались иностранные наемники, задача была выполнена, здание уничтожено.

Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражен

- заявил командир расчета ОТРК "Искандер-М".

ОТРК "Искандер" принят на вооружение ВС РФ в 2007 году, затем появилась модернизированная версия комплекса. "Искандер-М" способен применять две ракеты: баллистическую и крылатую.

В конце 2019 года сообщалось, что ОТРК "Искандер-М" включили в единую сеть управления. Комплексы получили новую защищенную систему управления, позволяющую получать целеуказания в режиме реального времени как от непосредственных командиров, так и от Центра национальной обороны.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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