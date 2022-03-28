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ТАСС

Ростех изучает вопрос организации ремонта двигателей на Ан-24 и Ан-26 на своих мощностях

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Архивное фото Ан-26
Архивное фото Ан-26.
Источник изображения: Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

В пресс-службе Ростеха добавили, что госкорпорация располагает значительными авиаремонтными мощностями по всей России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" изучает вопрос организации ремонта двигателей самолетов Ан-24 и Ан-26. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха. Ранее сегодня издание РБК сообщило, что закрытие Ростовского завода гражданской авиации №412 вызовет проблемы с ремонтом двигателей самолетов Ан-24/26.

"Мы в курсе этой ситуации. Ростех располагает значительными авиаремонтными мощностями по всей России и в настоящий момент изучает возможности организации такой работы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее иркутская авиакомпания "Ираэро" направила в Минпромторг РФ, Росавиацию и сибирское полпредство письмо, в котором предупредила об угрозе остановки через пять-шесть месяцев полетов на самолетах Ан-24 и Ан-26. Это связано с закрытием в Ростове-на-Дону завода по ремонту двигателей для этих самолетов, говорится в письме, копию которого предоставили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"По решению собственников единственный в России авиаремонтный завод №412 (г. Ростов-на-Дону), который ремонтирует двигатели Аи-24 для этих самолетов, в марте прекращает свою производственную деятельность. Это означает, что все ВС (воздушные суда - прим. ТАСС) типа Ан-24, 26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся", - говорится в письме.

В авиакомпании отметили, что самолеты Ан-24 и Ан-26 остаются основными транспортными средствами на региональных авиалиниях. Только в парке "Ираэро" 21 такой самолет.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
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