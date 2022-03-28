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ТАСС

На учениях в Оренбуржье мотострелки уничтожили легкобронированные автомобили "противника"

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БМП-2М
БМП-2М.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В учениях задействовали около 1 тыс. военнослужащих

ТАСС, 25 марта. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили легкобронированные автомобили условного противника во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЦВО.

"По замыслу условный противник на внедорожниках с самодельной броней пытался прорваться к стратегически важному объекту. Расчеты беспилотников "Орлан" выявили маршруты продвижения машин. Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2М организовали огневые засады и на расстоянии до 1 тыс. м остановили атаку неприятеля", - отмечается в сообщении.

После этого военнослужащие мотострелковых подразделений под прикрытием БМП-2М выдвинулись вперед и уничтожили разрозненные группы условных боевиков.

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники.

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