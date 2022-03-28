Рогозин: санкции Японии не скажутся на сроках создания космических аппаратов в России

Глава Роскосмоса назвал эти ограничительные меры ожидаемыми

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Санкции Японии в отношении корпорации космического приборостроения "Российские космические системы" (РКС) будут парированы и не скажутся на сроках создания космических аппаратов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Япония ввела санкции в отношении корпорации космического приборостроения - АО "Российские космические системы", входящей в состав государственной корпорации "Роскосмос". Цель - ограничить ее возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.