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Интерфакс-АВН

Запуск Пхеньяном ракеты большой дальности повысил уровень угрозы для мира, считает министр обороны Японии

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Запуск ракет КНДР
Запуск ракет КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Токио. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии заявил, что произведенный КНДР запуск баллистической ракеты большой дальности повысил уровень угрозы для мира.

По его словам, запуск стал "серьезной угрозой миру и стабильности Японии и международного сообщества, перешедшей на другой уровень по сравнению с серией предыдущих запусков ракет".

Он отметил, что новая ракета, запущенная КНДР, способна преодолеть более 15 тыс. км и достичь "всей материковой части США, включая ее восточное побережье".

"Мы не можем мириться с тем, что Северная Корея проводит этот ракетный запуск, который может усилить ее провокации против международного сообщества ", - добавил Киси.

Северная Корея подтвердила в пятницу, что накануне по прямому приказу своего лидера Ким Чен Ына успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

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Страны
КНДР
США
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
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