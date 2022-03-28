Запуск Пхеньяном ракеты большой дальности повысил уровень угрозы для мира, считает министр обороны Японии

Токио. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии заявил, что произведенный КНДР запуск баллистической ракеты большой дальности повысил уровень угрозы для мира.

По его словам, запуск стал "серьезной угрозой миру и стабильности Японии и международного сообщества, перешедшей на другой уровень по сравнению с серией предыдущих запусков ракет".

Он отметил, что новая ракета, запущенная КНДР, способна преодолеть более 15 тыс. км и достичь "всей материковой части США, включая ее восточное побережье".

"Мы не можем мириться с тем, что Северная Корея проводит этот ракетный запуск, который может усилить ее провокации против международного сообщества ", - добавил Киси.

Северная Корея подтвердила в пятницу, что накануне по прямому приказу своего лидера Ким Чен Ына успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".