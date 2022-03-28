Войти
Интерфакс-АВН

РФ проводит военные учения на Курилах с 3 тыс. человек

735
0
+3
Развертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео
Развертывание комплексов "Бастион" на острове Курильской гряды. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Более 3 тыс. российских военных и сотни единиц техники привлечены к учениям на Курильских островах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено более 3 тыс. военнослужащих пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО на Курильских островах и задействовано несколько сотен боевой и специальной техники", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учений военнослужащие тренируются отражать высадку морского десанта, в том числе уничтожать перевозящую десант авиацию средствами ПВО.

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров. В свою очередь расчёты миномётов "Сани" выполняют стрельбу по укрытиям с личным составом неприятеля на ближних дистанциях", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в то же время артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР).

"Помимо этого подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мероприятий по обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта", - сообщили в штабе ВВО.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. 1 декабря 2020 года Восточный военный округ сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4. Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35 (компания "Сухой"). Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Бастион
С-300
С-300В
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
18.02.2022
LB: Украина поддержала притязания Японии на Курилы
03.12.2021
Российский адмирал считает размещение "Бастионов" на Матуа серьезным усилением военной группировки на Курилах
03.12.2021
Россия разместила новые ракетные комплексы "Бастион" на Курилах
03.12.2021
Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Матуа
09.09.2021
Военные проводят на Курилах учение с боевыми стрельбами танков и артиллерии
03.12.2020
Российский эксперт считает размещение на Курилах новой системы ПВО демонстративным шагом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.03 21:18
  • 20824
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.03 17:46
  • 11
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 28.03 17:06
  • 18
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 28.03 15:31
  • 130
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.03 14:21
  • 7
«Стрела» новой мощности
  • 28.03 13:53
  • 13
Почему "Байрактары", "Джавелины" и "Стингеры" оказались малоэффективны на Украине
  • 28.03 13:19
  • 5
В американском СМИ: Вашингтон вынуждает Египет отказаться от поставок российских истребителей Су-35
  • 28.03 13:19
  • 4130
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.03 08:45
  • 1
Зеленский считает, что партнерам Украины стоит увеличить военную поддержку страны
  • 28.03 07:55
  • 23
Подводные рифы спецоперации
  • 27.03 19:28
  • 4
России придется оказать помощь Армении в случае прямого вмешательства Турции в конфликт в Карабахе - академик Арбатов
  • 27.03 19:08
  • 4
На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение современников
  • 27.03 08:08
  • 63
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 26.03 22:05
  • 12
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 26.03 19:03
  • 1
NASA впервые выкатило сверхтяжелую ракету SLS на стартовый стол