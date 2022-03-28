Центр Хруничева готовит рабочее задание для диагностики герметичности корпуса модуля МКС

Специалисты также проведут оценку возможности эксплуатации модуля "Заря" после 2028 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Работа по оформлению рабочего задания по диагностике состояния герметичного корпуса функционально-грузового блока "Заря" Международной космической станции (МКС) проводится в РФ. Об этом сообщил ТАСС директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Сергей Шаевич.

"В настоящее время в соответствии с рекомендациями совместной экспертной комиссии госкорпорации "Роскосмос" и NASA по безопасности полета МКС проводится работа по оформлению рабочего задания для выполнения диагностики состояния герметичного корпуса и на ее основе проведение оценки возможности эксплуатации модуля "Заря" после 2028 года", - отметил Шаевич.

По его словам, инициатива диагностики герметичности корпуса модуля принадлежит Центру им. М. В. Хруничева как предприятию, ответственному за безопасность эксплуатации "Зари".

Функционально-грузовой блок "Заря" - первый элемент МКС. Он был изготовлен Центром Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Контракт между Boeing и российским предприятием по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации модуля.