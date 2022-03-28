Президент Южной Кореи осудил испытания межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

Он также предупредил Северную Корею о бесполезности провокаций

Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель осудил ракетные испытания КНДР и заявил, что провокации Пхеньяна бесполезны.

"Я строго предупреждаю Северную Корею, что провокациями ничего нельзя добиться. (...) Республика Корея будет защищать свободу и мир, укрепляя позиции в области безопасности", - цитирует агентство "Ренхап" сообщение Юн Сок Еля в соцсетях.

Северная Корея подтвердила в пятницу, что накануне по прямому приказу своего лидера Ким Чен Ына успешно провела испытательный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, ракета пролетела 1 тыс. 90 км за 4 тыс. 52 секунды на максимальной высоте 6 тыс. 248 км, прежде чем "точно попасть в заданный район" в Японском море.

В свою очередь, военные Южной Кореи заявили в минувший четверг, что запуск прошел с аэродрома Сунан в Пхеньяне в 14:34 (8:34 по мск). Ракета пролетела около 1 тыс. 80 км на максимальной высоте более 6 тыс. 200 км.

Вскоре после запуска действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ) решительно осудил запуск Северной Кореи.

В Белом доме отметили, что это испытание - серьезное нарушение различных резолюций Совета Безопасности ООН, и оно демонстрирует, что КНДР продолжает отдавать приоритет созданию оружия массового поражения.