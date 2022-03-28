Башни от БМП-1 установили на МТ-ЛБ в ЛНР

Бойцы одного из мотострелковых полков Народной милиции Луганской народной республики провели необычную модернизацию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ. На эти образцы гусеничной техники были установлены башни ранее вышедших из строя боевых машин пехоты первого поколения.

Судя по появившимся в Сети фотографиям, конструкция усовершенствованных "мотолыг", названных "Зубр", несколько различается. У одной из них боевое отделение от БМП-1 смещено ближе к корме, у другой находится почти посередине корпуса. Оба варианта, по всей видимости, исключают размещение какого-либо десанта.

По сути, перед нами настоящие машины огневой поддержки, значительно превосходящие по огневой мощи первоначальные версии, имеющие лишь 7,62-мм ПКТ или 12,7-мм НСВТ "Утес".

Так, установленная 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" имеет максимальную дальность выстрела реактивной противотанковой гранатой ПГ-9 - 1300 метров, а осколочно-фугасным выстрелом ОГ-15В - 4400 метров. Скорострельность может доходить до восьми выстрелов в минуту.

Для усиления характеристик защищенности установлены решетчатые противокумулятивные экраны, а задние люки, служащие для посадки и высадки экипажа, снабжены дополнительной броней.

Также в этой же части на базе МТ-ЛБ была создана 120-мм самоходная артиллерийская установка с башней от десантной 2С9 "Нона-С".

Алексей Брусилов