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Российская газета

Башни от БМП-1 установили на МТ-ЛБ в ЛНР

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Источник изображения: rg.ru

Бойцы одного из мотострелковых полков Народной милиции Луганской народной республики провели необычную модернизацию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ. На эти образцы гусеничной техники были установлены башни ранее вышедших из строя боевых машин пехоты первого поколения.



Судя по появившимся в Сети фотографиям, конструкция усовершенствованных "мотолыг", названных "Зубр", несколько различается. У одной из них боевое отделение от БМП-1 смещено ближе к корме, у другой находится почти посередине корпуса. Оба варианта, по всей видимости, исключают размещение какого-либо десанта.

По сути, перед нами настоящие машины огневой поддержки, значительно превосходящие по огневой мощи первоначальные версии, имеющие лишь 7,62-мм ПКТ или 12,7-мм НСВТ "Утес".

Так, установленная 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" имеет максимальную дальность выстрела реактивной противотанковой гранатой ПГ-9 - 1300 метров, а осколочно-фугасным выстрелом ОГ-15В - 4400 метров. Скорострельность может доходить до восьми выстрелов в минуту.

Для усиления характеристик защищенности установлены решетчатые противокумулятивные экраны, а задние люки, служащие для посадки и высадки экипажа, снабжены дополнительной броней.

Также в этой же части на базе МТ-ЛБ была создана 120-мм самоходная артиллерийская установка с башней от десантной 2С9 "Нона-С".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2A28
БМП-1
МТ-ЛБ
Нона-С
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