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Интерфакс-АВН

Военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке провели противодиверсионное учение

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Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота
Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Петропавловск-Камчатский. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи кораблей и боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противодиверсионное учение в Авачинском заливе на Камчатке, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения стало известно о заходе "вражеской" подводной лодки в Авачинский залив с целью высадки подводной диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и "Холмск" оперативно выдвинулась в заданный район для поиска и уничтожения субмарины условного противника.

В пресс-службе добавили, что отряд противодиверсионных сил и средств организовал дежурство по охране и обороне мест базирования кораблей флота в акватории Авачинской бухты, а боевые пловцы провели под водой поиск диверсантов-водолазов и осмотр корпусов кораблей и причального фронта на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником.

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Проекты
Военные учения
ТОФ
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