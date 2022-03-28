Военнослужащие Тихоокеанского флота на Камчатке провели противодиверсионное учение

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота.

Петропавловск-Камчатский. 25 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи кораблей и боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) провели противодиверсионное учение в Авачинском заливе на Камчатке, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения стало известно о заходе "вражеской" подводной лодки в Авачинский залив с целью высадки подводной диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и "Холмск" оперативно выдвинулась в заданный район для поиска и уничтожения субмарины условного противника.

В пресс-службе добавили, что отряд противодиверсионных сил и средств организовал дежурство по охране и обороне мест базирования кораблей флота в акватории Авачинской бухты, а боевые пловцы провели под водой поиск диверсантов-водолазов и осмотр корпусов кораблей и причального фронта на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником.