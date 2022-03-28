Сотрудничество между Центром Хруничева и Boeing по МКС продолжается

Нет предпосылок для расторжения контракта, отметил директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева Сергей Шаевич

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предпосылок для расторжения контракта между Центром им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) и компанией Boeing по эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС) нет, несмотря на санкции, введенные ранее Вашингтоном. Об этом сообщил ТАСС директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева Сергей Шаевич.

"Контакты с представителями компании Boeing сохраняются на регулярной основе, нет предпосылок для расторжения контракта", - отметил Шаевич.

По словам директора программы МКС предприятия, технически и конструктивно модуль "Заря" глубоко интегрирован в состав российского и американского сегментов МКС. "Какие-либо изменения в сотрудничестве ГКНПЦ им. М. В. Хруничева с Boeing могут произойти только в случае изменения отношений между Роскосмосом и NASA по Международной космической станции", - пояснил он.

Как уточнил Шаевич, сейчас ведутся переговоры по заключению новых контрактов по поддержанию в рабочем состоянии наземных стендовых изделий и контрольно-проверочной аппаратуры до 2024 года для сопровождения полета модуля "Заря".

Функционально-грузовой блок "Заря" - первый элемент МКС. Он был изготовлен Центром Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Контракт между Boeing и российским предприятием по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году. В августе 2019 года стороны подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации модуля.