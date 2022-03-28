Украинские боевики "подарили" ДНР модернизированный БТР-80 с тепловизором

Источник изображения: Фото: Народная милиция ДНР

Бойцы Народной милиции ДНР захватили модернизированный в Николаеве БТР-80. Бронемашина была передана ВСУ в ноябре 2020 года.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", от первоначальной советской версии он отличается импортными средствами цифровой связи стандарта НАТО, а также наличием спутниковой навигации.

Главным новшеством является установка тепловизора зарубежного производства. Этот прибор смонтирован в защищенном контейнере в передней части корпуса.

Правда, как считают военные эксперты, эта новинка не смогла повысить боевые характеристики башенной пулеметной установки.

В настоящее время окрашенный в пиксельный камуфляж трофей служит благому делу, он применяется против своих бывших владельцев - боевиков нацистских формирований Украины.