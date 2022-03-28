Пятый пункт для взрывного «Стрижа»

Дальний советский беспилотник-разведчик нанес бомбовый удар по Хорватии

Крушение в ночь на пятницу, 11 марта, дальнего беспилотного летательного аппарата (БЛА) типа «Стриж» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ярун на юге столицы Хорватии города Загреб. Многие европейцы осознали: боевые действия с применением тяжелых видом вооружений ведутся в самом центре густонаселенного континента. А применяемая ВСУ авиационная техника обладает дальностью действия, позволяющей достичь практически любого на выбор населенного пункта Западной Европы. При повторении случая бесконтрольного полета «Стрижа» подобные аппараты могут «дотянуть» до Греции, Италии, Германии. Полиция Хорватии сообщила, что на борту дрона была авиационная бомба весом 120 кг. При крушении аппарата она сдетонировала в земляной воронке – пострадало несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.

Для начала проведем сверку на местности. Существуют веские основания утверждать, что географический центр Европейского континента находится на территории Украины. К такому выводу пришли советские исследователи, после Второй мировой войны проводившие соответствующие расчеты. Они подтвердили утверждение географов Австро-Венгерской империи о том, центр Европы располагается в селе Дилово на реке Тиса. Там в 1887 году были установлены историческая отметка и большой камень.

Согласно картам современной Украины, Дилово находится в Раховском уезде Закарпатской области, неподалеку от румынской границы. Несколько сотен километров дорог в направлении на юго-восток приведут к поселку городского типа Рауховка в Березовском районе Одесской области.

Там расположена единственная в мире воинская часть, эксплуатирующая комплексы оперативно-тактического назначения ВР-2 с БЛА Ту-141 «Стриж». Именно в Рауховке находится база 321-й отдельной эскадрильи беспилотных самолетов-разведчиков ВСУ.

Военнослужащие этой части принимали участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе в составе межвидовой группировки ВСУ. Начиная с 2014 года отмечались единичные случаи запусков «Стрижей» для проведения воздушной разведки территории, контролируемой ополченцами Донецкой и Луганской народных республик.

Редкость использования Ту-141 в Донбассе объясняется тем, что возможности комплекса ВР-2 для АТО оказались избыточными. Более активно здесь применялись меньшие по размеру Ту-143 комплекса «Рейс», а в последние пару лет – гораздо более современные «Байрактары», поставленные Турцией.

Освещая события в Донбассе, СМИ порой «смешивали в одну кучу» Ту-141 и Ту-143, хотя эти машины относятся к разным классам разведывательных БЛА.

По взлетной массе они отличаются в 4,5 раза (5,5 т для «Стрижа» и 1,23 т для «Рейса»). По дальности различие еще сильнее: Ту-141 способен пролететь расстояние около 1000 км, Ту-143 – лишь 180. Первый способен продержаться в воздухе более часа, второй – всего-навсего 13 минут.

Связывает два типа БЛА происхождение: оба разрабатывались в советское время конструкторским бюро Андрея Николаевича Туполева. Имеют схожую аэродинамическую компоновку: треугольное крыло малого размаха (у Ту-141 – около 4 м, Ту-143 – 2,24 м), оперение только вертикальное. Взлет при помощи порохового ускорителя с пусковой установки на колесной платформе, посадка – при помощи парашюта.

Маршевая силовая установка представлена одним турбореактивным двигателем, в случае Ту-141 – типа КР-17 тягой 2 т, Ту-143 – ТР3–117. Количество циклов использования полностью сохраняемого летательного аппарата (требуется лишь новый стартовый ускоритель) – пять, что было нормально для 70-х годов прошлого века, а сегодня считается смехотворно малым.

«Стриж» и «Рейс» роднит и то обстоятельство, что их серийный выпуск велся в Советском Союзе с широким участием украинских предприятий. Харьковский авиационный завод осуществлял сборку БЛА типа Ту-141. Всего в период с 1979 по 1989 год здесь было собрано 152 таких аппарата. Запорожский моторный завод делал двигатели ТР-3–117, представлявшие турбореактивный (без свободной турбины) вариант широко известного турбовального ТВ-3–117, что используется на вертолетах марки «Миль» и «Камов».

Вскоре после развала СССР серийный выпуск этих изделий на Украине быстро сошел на нет, однако заводы продолжали работу по другим программам, что позволило сохранить часть компетенций и удержать квалифицированный персонал.

Все это оказалось востребованным, когда пришедшее к власти в Киеве правительство националистов отказалось от военно-технического сотрудничества с Россией и отдало приказ ВСУ силой подавить несогласных в Донбассе.

Встретив решительный вооруженный отпор со стороны ЛДНР, киевский режим стал изыскивать пути повышения боеготовности верных ему войск. Среди открытых им программ были и таковые, направленные на поддержание БЛА «Стриж» и «Рейс» в исправном состоянии с повышением тактико-технических характеристик.

Военное ведомство Украины в 2014 году инициировало программу повышения эффективности комплекса ВР-2. Подробности держались в секрете, но пришло время, когда тайное стало явным.

Два «Стрижа», запущенные ВСУ в марте 2022 года, разбились на неподконтрольной им территории; обломки изучаются иностранными специалистами. Один украинский аппарат был сбит огнем средств ПВО над Крымом и упал возле города Красноперекопска. Второй долетел до столицы Хорватии. Огня по нему не велось, но почему-то приземление прошло не в штатном режиме.

Вместо того чтобы спуститься на парашюте и быть готовым к повторному использованию, Ту-141 спикировал и на скорости вошел в землю. На месте падения произошел сильный взрыв. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.

Взрывная волна швырнула наземь проезжавшего велосипедиста, повредила несколько автомобилей на ближайшей парковке и выбила стекла в студенческом общежитии. При отклонении конечного участка траектории метров на 50–70, «Стриж» мог, всей массой ударив по зданию, превратить его в груду обломков.

Исследование фрагментов БЛА хорватскими специалистами показало, что они несут следы взрывчатого вещества. Позднее пришло уточнение: разбившийся в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом 120 кг.

Согласно другому сообщению СМИ, боевая часть была начинена 40 кг взрывчатки и детонировала в земляной воронке, образовавшейся при падении БЛА. К счастью, аппарат ударился в мягкую почву, поглотившую большую часть энергии взрыва.

Пострадавшая сторона не торопится объявить очевидное, а именно – что долетевший до нее «Стриж» запустили украинские военные. Вместо того премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что летательный аппарат идентифицирован как Ту-141 последних лет выпуска, при этом «и российская, и украинская сторона говорят, что это не их беспилотник».

Эксперты нанесли на карту маршрут Ту-141. По их расчетам, он имеет протяженность 1024 км. Будучи запущенным из района города Винницы, БЛА полетел в сторону румынской границы и после трех минут полета над ней в течение следующих 40 минут продолжил свой путь над Венгрией. Машина двигалась на высоте 1300 м со скоростью 700 км/ч. Заключительная часть маршрута – семь минут над Хорватией.

Анализ этих сообщений дает нам возможность сделать важные выводы. А именно, что программа военного ведомства Украины по поддержанию доставшихся ВСУ комплексов ВР-2, включала их доработку из разведывательных в ударные.

Продемонстрированная на практике дальность полета немного превышает заявленную разработчиком цифру 1000 км. Но модернизированный украинцами серийный образец нес боевую нагрузку, а ОКБ им. А.Н. Туполева производило расчеты для исходного числоразведывательного варианта.

Возможно, дальность полета сохранилась благодаря тому, что проводившиеся доработки снизили скорость полета с максимального значения 1000 км/ч до 700, что сократило часовой расход топлива. Правда, при этом высота полета тоже была уменьшена (разработчик приводит крейсерскую скорость для полета на высоте 6 км), что негативно сказывается на максимально достижимой дальности.

Изменение характерных режимов полета скорее всего продиктовано необходимостью обеспечить более высокую выживаемость БЛА над полем боя. На высоте 6 км летательный аппарат длиной 14 м и размахом крыла 4 м, планер которого полностью изготовлен из алюминиевых сплавов, прекрасно виден на экранах РЛС. Снижение высоты до 1300 м и скорости до 700 км/ч выглядит как некий компромисс между соображениями заметности и дальности. Технически серийный аппарат можно настроить для полетов ближе к земле, но при этом придется жертвовать дальностью.

Крыло БЛА площадью 10 кв. м выбрано разработчиками с целью обеспечения заданных значений скорости и дальности полета. Его несущие свойства позволяют аппарату нести полезную нагрузку до 250 кг. Поскольку Ту-141 создавался в 1970-е годы, масса созданной для него разведывательной аппаратуры – пленочные фотоаппараты (фотопленка выпускалась фирмой «Свема» из города Шостки, Сумская область Украины), инфракрасная камера и др. – была немалой, отражая тогдашний уровень советской науки и техники. Заменив указанные элементы на современные западного происхождения, можно добиться существенной экономии массы и использовать эту выгоду при доработке в ударный вариант.

Сильной стороной Ту-141 считается возможность действовать в условиях сильного противодействия ПВО за счет поддержания высокой дозвуковой скорости на всем крейсерском участке. Следующим ценным качеством «Стрижа» на момент создания считался состав навигационно-пилотажного комплекса, обеспечивающего ведение разведки с малых и средних высот на глубину несколько сот километров. Сегодня ситуация кардинально изменилась за счет внедрения высокопроизводительных компьютеров и точных датчиков, включая приемники спутникового сигнала для определения географического положения с точностью до сантиметров. Цифровая обработка данных открывает возможность перестроить работу системы управления аппаратом так, чтобы он совершал траекторные маневры в опасной зоне для снижения вероятности поражения средствами ПВО. На Украине сохранились отдельные научно-технические центры, которым по силам внести соответствующие изменения в состав аппаратуры серийного Ту-141.

Если такие работы действительно были проведены, почему «Стриж» полетел не в район боевых действий, а от него? Почему он оказался неуязвимым для ПВО трех стран – членов НАТО? Однозначного ответа на эти вопросы пока нет. Самое простое объяснение – технический сбой в работе навигационной аппаратуры БЛА и отсутствие у вышеупомянутых государств современных зенитных ракетных комплексов.

Вместе с тем трудно понять, почему Венгрия, зная о нахождении в своем воздушном пространстве нарушителя, даже не попыталась поднять в воздух хотя бы один из 14 самолетов JAS39 «Грипен» шведской разработки и производства, относящихся к четвертому поколению сверхзвуковых истребителей? Вполне годные для выполнения перехвата самолеты есть и у Румынии в виде 12 F-16 и 36 МиГ-21, прошедших модернизацию в новом веке.

Хорватия тоже продолжает эксплуатацию 16 МиГ-21, причем семь из них прошли ремонт на Украине и еще пятть были приобретены у нее в 2014–2015 годах. Речь идет о бывших самолетах ВВС Йемена, возврат которых после ремонта стал невозможен по причине гражданской войны и иностранной агрессии.

Нельзя исключать из рассмотрения версию, что кто-то из украинского руководства сознательно послал в натовское воздушное пространство переделанный в носитель авиабомбы «Стриж». Надежда была на «удачное» попадание, в результате которого аппарат полностью разрушится, что даст возможность обвинить Россию в нанесении удара по стране – члену Североатлантического альянса крылатой ракетой.

Если это замысел украинских стратегов, то он не удался: вместо здания аппарат спикировал в мягкий грунт, благодаря чему его тип и назначение оказалось легко определить.

Владимир Карнозов