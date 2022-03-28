NASA поищет альтернативу лунному посадочному аппарату SpaceX.

NASA попросило американские компании разработать второй посадочный аппарат для высадки астронавтов на Луну. Прошлой весной агентство выбрало для этой цели проект от SpaceX и столкнулось с обжалованием от компаний-конкурентов — Blue Origin и Dynetics.

В 2019 году власти США объявили о начале программы по исследованию Луны «Артемида». В ее рамках NASA вместе с космическими агентствами других стран и частными компаниями собирается построить на окололунной орбите посещаемую орбитальную станцию Gateway, а также проводить миссии на самой Луне как с помощью автоматических станций, так и высаживая на поверхность астронавтов. Многие части программы отданы частным компаниям, в том числе и создание посадочного аппарата для доставки астронавтов на поверхность Луны. Для этого NASA объявило в 2019 году конкурс HLS (Human Landing System), а в 2020 году выбрало три компании, получившие финансирование для доработки проектов: SpaceX, Dynetics и Blue Origin.

По правилам конкурса NASA имело право выбрать до двух компаний-победителей, и многие предполагали, что агентство поступит именно так, аналогично тому, как оно выбрало несколько компаний для доставки астронавтов и грузов на МКС. Однако в апреле 2021 года NASA объявило, что выбрало только один проект — лунную версию Starship от SpaceX, которая получила наивысшую техническую оценку и при этом имела наименьшую стоимость. Вскоре Blue Origin и Dynetics обжаловали это решение, поэтому NASA и SpaceX пришлось остановить работы над проектом. После того, как жалобы отклонили, Blue Origin, несогласная с этим решением, подала на NASA в суд, но проиграла и его.

Предполагалось, что это окончательно закрыло вопрос о разработке альтернативного посадочного аппарата, но в начале марта конгресс США выделил NASA всю запрашиваемую сумму на эту программу, а теперь агентство снова объявило сбор проектов для лунного посадочного модуля. Это отдельный конкурс, который не отменяет контракт со SpaceX на посадку астронавтов во время миссии «Артемида-3». Более того, NASA попросило SpaceX участвовать во второй пилотируемой миссии и выделило на это дополнительное финансирование. Однако SpaceX не сможет участвовать в новом конкурсе, благодаря чему агентство планирует получить две альтернативные посадочные системы, способные подменить друг друга в случае технических проблем.

Новый посадочный аппарат должен иметь большую вместимость и грузоподъемность, но точные требования пока неизвестны. Ожидается, что NASA раскроет подробности о новом конкурсе в ближайшие недели.

Недавно две сверхтяжелые ракеты нового поколения, которые будут играть важную роль в программе «Артемида», приблизились к первому полету: NASA впервые доставило на стартовый стол космодрома ракету SLS с космическим кораблем Orion, а SpaceX в тот же день заправила на стартовом столе Starship в полной сборке. SLS совершит первый полет не раньше июня, а Starship может впервые отправиться на орбиту в мае.

Григорий Копиев