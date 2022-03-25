Удар «Кинжалом», мины в Черном море, беспилотник в Хорватии

Россия и Украина все чаще используют новые виды оружия

Истребители-перехватчики МиГ-31К впервые провели практическое применение аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» по реальным целям. Минобороны сообщает об уничтожении хорошо защищенного, заглубленного хранилища боеприпасов и склада горюче-смазочных материалов. Оба объекта находятся на территории Западной Украины.

Удары по арсеналу в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупных складов горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области говорят, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины распространилась на всю территорию страны.

Ракетный комплекс «Кинжал» – авиационная версия сухопутной системы «Искандер». Генеральный конструктор Коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин рассказывал, что всего на нем «может быть использовано семь внешне совершенно одинаковых ракет с десятью типами различных боеголовок».

Они могут быть ядерными, кассетными, состоящими из 54 отдельных боевых элементов, проникающими, предназначенными для уничтожения заглубленных, хорошо защищенных объектов, осколочно-фугасными, объемно-детонирующими и крылатыми. Последние позволяют поражать не только наземные объекты инфраструктуры противника, но и выступать в роли противокорабельного оружия.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отмечает, что «боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника». Удары комплексом «Кинжал» по объектам военной инфраструктуры Украины будут продолжены, сообщил Конашенков, особо подчеркнув при этом, что «Кинжал» применялся «с обычной боевой частью».

Это очень важный момент. В Делятине находился объект еще советской постройки для хранения ядерного оружия. База находится в горной местности, хорошо защищена. До последнего времени использовалась для хранения боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У».

Именно этой системой с кассетной боевой частью был обстрелян ВСУ город Донецк, когда жертвами удара стали 23 человека и еще 18 получили ранения.

В Москве и Донецке уже назвали применение «Точки-У» по жилым кварталам военным преступлением. Выпущенная по Донецку ракета, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, несла кассетную боевую часть. Пушилин подчеркнул, что к настоящему моменту донецкие военные сбили уже более 15 таких машин, но до сих пор их «не заряжали именно кассетного типа боеприпасами».

Как подчеркнули в Минобороны РФ, использование такого боеприпаса доказывает, что целью удара было убить как можно больше мирных жителей. Кассетные боеприпасы запрещены практически во всех странах Европы, а также в Австралии, Канаде, Японии и в большинстве других государств. Украина, как и Россия и США, не присоединилась к этой конвенции.

Как сообщила пресс-служба ФСБ, после начала проведения Россией специальной военной операции ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Всего было установлено около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века.

При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно дрейфуют в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин.

При этом Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин воспрещает ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые становятся особенно опасными, когда срываются со своих минрепов.

Учитывая, что в районах упомянутых украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

Поведение украинских военных все больше похоже на истерику. Чего стоит один только эпизод с запуском из Одессы в сторону Загреба, столицы Хорватии, разведывательно-ударного советского дрона «Стриж». Вместо фотоаппаратуры на его борту была установлена 120-килограммовая авиационная бомба.

Возможно, машину отправляли в Крым, возможно, специально в сторону Италии. Во всяком случае, президент Хорватии Зоран Миланович утверждает, что инцидент с беспилотником не был направлен против Хорватии.

«Мы должны расследовать определенные вопросы: как произошло, что объект размером с самолет проследовал с Украины до Загреба и не был сбит. Над Венгрией он пролетал более 40 минут, над Хорватией – менее семи минут», – заявил Зоран Миланович.

Заметно, что хорватский президент тщательно выбирал выражения. Ведь в противном случае пришлось бы задействовать 5-ю статью устава НАТО. И Североатлантическому альянсу пришлось бы выступить стороной конфликта в противостоянии Киева с Москвой.

Сегодня для этого сделан еще один шаг – заминировано Черное море.