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В ТРИНИТИ создали импульсный ускоритель плазмы для нового ядерного реактора

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Импульсный ускоритель плазмы
Импульсный ускоритель плазмы.
Источник изображения: Источник фото: ТРИНИТИ

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) разработали новый мощный импульсный ускоритель плазмы, конденсаторный накопитель для его питания с запасаемой энергией 2,2 мегаджоуля, а также комплекс плазменной диагностики. Все это станет основой для компактного интенсивного источника нейтронов, предназначенного для испытаний элементов термоядерных реакторов. Его создание планируется завершить в Троицке к 2024 году.

Нейтроны - это нейтральные частицы, способные гораздо глубже проникать в материалы, чем пучки ионов или рентгеновские лучи. Это свойство может быть использовано для трехмерного отображения напряжений, возникающих глубоко внутри различных инженерно-технических объектов, например таких, как блоки двигателя.

Для изучения механизмов взаимодействия плазменных потоков и уточнения их параметров, необходимых для достижения заданных значений нейтронного выхода, специалисты ТРИНИТИ разработали новый импульсный ускоритель, который должен обеспечить получение нейтронного выхода реакции синтеза 1013 нейтронов за импульс в 2023 году. При условии завершения реконструкции энергетической базы питания плазменных ускорителей в 2023 году, к концу 2024 года нейтронный выход планируется увеличить до 1014 нейтронов за импульс.

"ы работаем над созданием мощных импульсных нейтронных источников и применением их для исследования воздействия интенсивных потоков нейтронов реакции синтеза тяжелых и сверхтяжелых изотопов водорода (дейтерия и трития) на конденсированные вещества, включая конструкционные материалы перспективных атомных энергетических установок", - рассказал директор отделения магнитных и оптических исследований ГНЦ РФ ТРИНИТИ, кандидат физико-математических наук Анатолий Житлухин.

Помимо изучения плазменных потоков, установки с такими ускорителями, могут рассматриваться как один из вариантов внешнего нейтронного источника для гибридного термоядерного реактора, особенно на начальной стадии разработки его компонентов. Высокая энергетическая эффективность, компактность и относительно низкая стоимость по сравнению с ядерными реакторами делают их также конкурентоспособными при производстве ряда изотопов для ядерной медицины, особенно короткоживущих.

Фото и материалы предоставлены пресс-службой ТРИНИТИ

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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